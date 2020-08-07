Автоэксперт рассказал о рисках при повышении лимита скорости на дорогах РФ

Москва, 7 августа. Повышение разрешенной скорости передвижения на автомобильных трассах России может привести к росту аварийности, потому что одним из важнейших факторов безопасной езды является не только хорошее качество дорожного покрытия, но и навык водителя. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Попов отметил, принимая решение о повышении скоростного лимита на дорогах необходимо трезво оценивать все риски и ответственность.

«Вдруг неожиданно, например, поползет аварийность наверх. В этом смысле, я думаю, у чиновников Минтранса РФ может возникнуть определенная опаска», — автоэксперт.

Он отметил, что оценка технического состояния дорожного полотна играет важную роль, однако не стоит забывать о субъективных факторах, которые могут влиять на возникновение аварийных ситуаций — навык автомобилиста. Попов добавил, что поддерживать дороги в хорошем состоянии нужно на протяжении всего срока эксплуатации, передает телеканал «360».

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в РФ есть качественные бесплатные дороги, которые проектировали с учетом движения на высоких скоростях. В будущем на таких трассах могут повысить допустимую скорость передвижения.