Сочи, 7 августа. Российская телеведущая Елена Летучая поделилась кадрами с отдыха в Сочи. На видео знаменитость предстала в купальнике.

Летучая показала видео со дня рождения подруги. На кадрах ведущая веселится и танцует с подругами на яхте в Черном море.

«Когда у подруги день рождения», — написала ведущая.

Видео с танцами покорило Сеть. Подписчики Летучей восхитились ее шикарной фигурой в черном бикини.

«Какая фигура у вас!» — написала irina_kotik74.

«Фигурки», — добавила svetlana_malmalaeva.

Ранее Летучая оказалась в центре серьезного скандала — звезду обвинили в плагиате дизайнерских платьев, которые были представлены в ее же собственном бутике. Бывшая подруга артистки, дизайнер Ольга Якубович в своем аккаунте Instagram опубликовала пост, в котором сообщила, что теледива буквально копирует ее идеи при создании моделей платьев.

Недавно телеведущая высказалась о своей дружбе с Якубович, заявив, что больше не общается с дизайнером и не ведет с ней бизнес. Летучая заметила, что бывшая подруга ее сильно разочаровала, как человек и бизнес-партнер.