Климов назвал «геноцидом» действия Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году

Михаил Саакашвили, занимающий ныне высокую должность в украинском правительстве, совершил целый ряд военных преступлений перед народами Южной Осетии и Грузии — и, если он когда-нибудь попадет на территорию своей родины, его должны подвергнуть справедливому суду. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление вице-спикера парламента Грузии Георгия Вольского о том, что 12 лет назад все мировое сообщество было подключено к созданию, финансовому обеспечению и политической поддержке проекта, который в конце концов должен был привести их страну к мирному урегулированию конфликта в Южной Осетии. По словам грузинского депутата, находящийся в то время у власти президент Михаил Саакашвили это к сведению принимать не стал и совершил множество преступных ошибок, плоды которых Грузия пожинает и по сей день.

«Международное сообщество — понятие довольно растяжимое, — заметил сенатор, комментируя слова Вольского. — Оно не однородное, и в нем есть разные интересанты: например, достоверно известно, что представители США не подпускали в тот период к Саакашвили вообще никого — даже представителей других стран НАТО! Это достоверная информация: я общался об этом с некоторыми дипломатами Альянса, имевшими отношение ко всей этой истории, поэтому могу с такой уверенностью об этом говорить. Таким образом, долгое время грузинский президент находился под серьезным влиянием американских советников».

Парламентарий рассказал о еще одной любопытной детали, связанной с подготовкой вторжения в Южную Осетию: оказывается, приблизительно за год до военной операции, осенью 2007 года, в Нидерландах был размещен заказ на ее пиар-обеспечение. В итоге одна из специализированных фирм создала целый медиаплан с пошаговым освещением грядущей войны.

«Понимаете, да? — спросил Климов. — Объясню, почему это было сделано в Голландии: гражданкой именно этой страны является жена Саакашвили, имевшая, кстати, большие связи в Соединенных Штатах! Так что случившееся в августе 2008 года было отнюдь не спонтанным решением самого руководства Грузии — к этому долго шли, причем первую скрипку явно играли именно американцы».

По словам собеседника ФАН, заокеанские кураторы грузинского президента с помощью спровоцированной ими войны на Кавказе решали сразу несколько задач. В первую очередь, таким образом они проверили боеспособность российской армии: конфликт в Южной Осетии рассматривался Пентагоном как «разведка боем», в котором в качестве «мясных консервов» использовались военнослужащие Грузии.