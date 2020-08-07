Ивлеева показала, как Элджей на карантине «ездит» в магазин

Москва, 7 августа. Телеведущая «Орла и Решки» и блогер Настя Ивлеева, излечившаяся от коронавируса вместе с мужем рэпером Элджеем, показала будни в четырех стенах.

На своей странице в Instagram Ивлеева опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее супруг перед широким телевизором в специальном игровом кресле с рулем и педалями. На экране телевизора у Элджея — автомобильные гонки.

«За продуктами наверно поехал кормилец», — иронично подписала фотографию Ивлеева.

«Чувствую, вкусный будет ужин», — не менее иронично добавил в комментариях певец Николай Басков.

Почти в одно время Элджей опубликовал на своей странице видео, как он проходит в компьютерной игре гоночную трассу.

Напомним, Ивлеева вместе со своим супругом заболела COVD-19 в конце июля. Сначала они думали, что это обычная простуда, но когда оба потеряли вкус, стало понятно, что это коронавирус. Тесты на инфекцию, которые сдали и родители звезд, также показали положительные результаты.

Пока пара была на карантине, стало известно, что Ивлеева вновь продолжит вести шоу «Орел и решка». Кто станет соведущим артистки пока неизвестно.