Серябкина восхитила фанатов откровенным снимком в бикини

Москва, 7 августа. Российская поп-певица Ольга Серябкина привела в восторг своих фанатов, опубликовав откровенную фотографию в купальнике.

Бывшая солистка группы Serebro опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном купальнике, подчеркивающем все достоинства ее фигуры. При этом Ольга выбрала для снимка откровенную позу, широко раздвинув ноги.

«Не стыдно», — подписала снимок Серябкина.

Подписчики звезды с восторгом встретили новую публикации певицы. Некоторые отметили, что стыдиться совершенно нечего, другие наперебой принялись расхваливать красоту артистки.

«Бомба, честно говоря», — признается zorrku.

«Ольга, вы как всегда прекрасны», — пишет nastea.

«Фигура огонь» — считает dima89687.

«Очень красивая!» — отмечает sssssssserebro.

«Ну вот скажите, что может быть красивее и шедевральнее этого», — пишет pavelzurk.

«Наконец фото для мальчиков», – восхищается volodjanovs.

«Такое тело грех скрывать», – уверена insight_kristina.

Ранее Серябкина удивила своих подписчиков очередным странным фото. Певица выложила свой снимок без штанов на фоне мусорных контейнеров. На фото изображена Серябкина, одетая только в толстовку с капюшоном и туфли на шпильках, в руках артистка держит желтый пакет с мусором.