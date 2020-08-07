Крутой и Киркоров нежно поздравили Ротару с 73-м днем рождения

Москва, 7 августа. Певица София Ротару празднует свой 73-й день рождения. Поздравления в адрес исполнительницы звучат не только от близких и поклонников, но и от коллег по сцене.

Одним из первых артистку поздравил король эстрады Филипп Киркоров, выложив на своей странице в Instagram совместный снимок.

«С днем рождения, несравненная София Михайловна, сияйте, любите, очаровывайте! Любим, обожаем. Горжусь и очень дорожу дружбой с вами! Здоровья и счастья Вашим родным и близким», — написал певец в адрес Ротару.

Композитор Игорь Крутой пошел еще дальше и опубликовал видео на песню «Соло для планеты с оркестром», которую написал для Ротару еще в 1987 году. Ролик сопровождается кадрами с выступлений певицы и совместными снимками с автором композиции.

«Все думал, что же все-таки необычного пожелать моей подруженьке и придумал. Дорогая моя Сонечка, здоровья, покоя, везения, любви тебе, <…> и всем-всем твоим! Вот такое «необычное», но зато очень жизненное пожелание… С днем рождения, дорогая и всеми любимая София Михайловна!» — нежно поздравил певицу Крутой.

Композитор также вспомнил несколько приятных воспоминаний, связанных с Ротару. По словам Крутого, с певицей он дружит и сотрудничает уже 43 года.