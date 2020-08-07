Дело Ефремова напомнило Джигурде суд, где его самого обвиняли в убийстве

Известный российский и украинский актер театра и кино Никита Джигурда заявил, что дело Михаила Ефремова напоминает события 4-летней давности, когда ему самому предъявляли серьезные обвинения.

Народный артист Чеченской Республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему верит в невиновность коллеги, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

«Я знаю, что мы в итоге победим, — заверил Джигурда. — У нас есть неоспоримые доказательства невиновности Михаила в том, что он не сидел тогда за рулем. Все остальное — это уже компьютерная графика, благо сейчас это можно еще распознать. Но через пять лет с внедрением 5G уже невозможно будет подставить любого человека с помощью компьютерной графики».

По словам эпатажного актера, называющего себя еще и Джанатаном Эль-Аиром Браташом Джи Погоржельским фон Ган Эденом, вся эта нынешняя кампания против Ефремова сильно напоминает ему события прошлых лет.

«Четыре года назад все средства массовой информации и ток-шоу обвиняли меня в изнасиловании, спаивании, грабеже и убийстве кумы, подделке завещания, — вспомнил Джигурда. — И дуло [пистолета] передо мной держали несколько раз. Но я отстоял свою правоту, мы выиграли и доказали, что завещание настоящее. И в России, и два суда во Франции».

Собеседник ФАН рад тому, что он первый, как считает, заявил о невиновности Ефремова и предоставил потом Михаилу и его адвокату Эльману Пашаеву видео, которое Джигурде кто-то прислал ранее.

«Оно есть сейчас в распоряжении Эльмана, и благодаря этому Михаил вскоре отказался от признания своей вины, — пояснил двукратный обладатель антипремии «Серебряная калоша». — Сейчас в средствах массовой информации звучит типа «зря сделал, надо признать вину». Послушайте, я знаю, что это постановочное ДТП! Я знаю это на 1000 процентов!!!»

К уроженцу Киева как-то пришла некая девушка, которая якобы сняла другого человека, покидающего водительское кресло джипа после ДТП на Смоленской площади в Москве.

«У нее отобрали телефон эти товарищи, переодетые в штатское и сказали: «Жить хочешь? Молчи, девочка», — всерьез рассказывал Джигурда. — И у меня простой вопрос: «Покажите камеры наблюдения, в том же месте их сразу 18. Но они обещали показать видео, где Ефремов встает с водительского кресла».

По мнению собеседника ФАН, сегодняшние технологии могут творить чудеса, о чем мы все знаем из художественных фильмов.

«Но на это нужно время, подчеркнул он. — 18 камер!.. А почему не допрошены четыре или пять свидетелей, которые мне прислали те кадры, где четверо человек в перчатках и в масках лезут в машину Ефремова? Говорят, что на подушке безопасности найдены пот и частицы Миши. Ну, понятное же дело — они взяли и провели по лбу Ефремова, сидевшего на заднем сиденье, и нанесли на подушку. Все!»

У него есть версия, но Джигурда почему-то отказался ее раскрывать, согласно которой якобы заслуженный артист РФ вообще не сидел в той машине.

«Ибо мы с вами знаем, что когда он сидит на бровке, у него на майке очки, — сказал народный артист Чеченской Республики. — Да после удара подушки безопасности носы ломает людям, не говоря уж об очках!»

Еще один немаловажный момент, отмечает собеседник ФАН, что и в суде, и в средствах массовой информации вовсю говорят об алкоголе и наркотиках, найденных в крови Ефремова.

«Они снова делают акцент на том, что есть в документах, — пояснил актер. — Но помимо алкоголя и наркотиков найдено и сильнодействующее снотворное, которое выписывается только по рецептам. Ну, и кем нужно быть, чтобы пить алкоголь, употреблять наркотики и еще снотворным запивать?!»

Джигурда в итоге сделал вывод, что дело о смертельном ДТП — целиком и полностью подстава, которая обязательно закончится победой Ефремова и Пашаева в суде. Причем он сам, как признался, хочет этому посодействовать.

«Я был готов быть общественным защитником от Союза кинематографистов, я имел на это полное право, но Эльман попросил меня этого не делать, — свидетельствует собеседник ФАН. — Он хочет быть единственным защитником — для того, чтобы держать в своих руках бразды правления. И не говорить лишних слов».

После того, как сторона обвинения представит всех своих свидетелей, которых заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР называет не иначе, как лжесвидетелями, Пашаев полностью вступит в дело.

«А до этого мы будем смотреть шнягу [адвоката потерпевшей стороны Александра] Добровинского, у которого даже нет российского юридического диплома, — заявил актер. — Он работал таксистом в Америке, посещал там какие-то курсы. Поэтому все это дело шито белыми нитками».

Ранее российский телеведущий и комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что устроивший смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов должен надолго сесть в тюрьму.

Ранее Никита Джигурда признался, что вполне может прожить и на 30 тысяч в месяц.