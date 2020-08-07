Баскова раскритиковали в Сети за наигранный оскал

Москва, 7 августа. Звезда российской эстрады, золотой голос России Николай Басков поделился с подписчиками радостным фото. Однако поклонники певца раскритиковали его за неестественный снимок.

«Натуральный блондин» выложил в Instagram селфи, на котором широко улыбается. Он отметил, что давно не было радостных фото. Басков предстал перед поклонниками в ярко-желтой толстовке с рисунком. На фото певец выглядит очень молодым.

Подписчики Баскова не оценили радостный снимок. Многие решили, что певец перестарался с обработкой фото и поэтому выглядит на 16 лет.

«Выглядишь лет на 16», — отметил andreyka_sa.

Некоторые отметили неискреннюю улыбку певца. По словам фанатов, улыбка скорее похожа на оскал.

«Какая-то улыбка неестественная», — написал viktoria555mm.

«Наигранно. Больше правды. Будь настоящим», — посчитал egalan2014.

«Это не улыбка, это оскал», — согласилась iuliiadovg.

«Как будто фотошоп», — написала viktoriiia08.

Ранее Басков похвастался резким похудением. По словам певца, он сидел на жесткой диете, занимался спортом и принимал БАДы. Басков признался, что это была большая работа над собой.

Пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет артиста. Хирург Плахотин, который лично знаком с артистом, назвал его волевым человеком. Он не сомневается, что Басков похудел благодаря собственному упорству.