Бузова показала «жаркие» кадры первой встречи с Манукяном

Москва, 7 августа. Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram «жаркими» кадрами первой встречи с блогером Давидом Манукяном.

Певица рассказала, что 7 августа 2019 года был снят клип на песню «Лайкер». Участие в нем принимал Манукян, которому досталась роль любовника. Они должны были продемонстрировать перед камерой всю страсть, включая швыряние партнера на кровать. Она подчеркнула, что в этот день и по такому сценарию произошла их первая встреча.

Сделав публикацию, теледива поздравила своего кавалера с первым годом отношений.

«Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя, мой медвежонок», — сделала признание Бузова.

Манукян ответил ей короткой романтической фразой.

Армия поклонников оценила «жаркое» видео и поздравила звездную пару, пожелав счастья.

Отметим, что незадолго до годовщины Манукян и Бузова успели серьезно поругаться, чем очень обеспокоили фанатов. Причиной стало соперничество за возможность работать с Киркоровым — записывать фиты. Блогер Манукян в этом деле опередил возлюбленную, записав «обновленную» песню звезды эстрады. Буквально перед годовщиной пара помирилась, о чем свидетельствовали совместные stories.