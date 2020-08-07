Киркоров стал причиной ссоры Бузовой и Манукяна

Москва, 7 августа. Фанаты телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна были встревожены появлением слухов о вероятном расставании звездной пары. К тому же, в Instagram они перестали делиться совместными постами. Разгадка странности в поведении звезд была раскрыта.

Блогер, который является еще и рэпером, соперничал с теледивой из-за Филиппа Киркорова. И Манукян, и Бузова хотели работать с именитым певцом. Получилось так, что блогер опередил свою возлюбленную, что и стало причиной серьезной ссоры.

Известно, что сейчас Манукян сотрудничает с музыкантами для записи фитов. Они вместе изменяют изначальный вариант песни, добавляя ей современности и стильного звучания. Например, полтора месяца назад была «обработана» в таком направлении песня «Черный бумер».

Удалось рэперу договориться и о сотрудничестве с Киркоровым. Они «обновили» песню «Зайка моя», которой уже почти 25 лет. Фит с Киркоровым хотела сделать и Бузова, но так и не продвинулась в этом.

Однако в последнее время появились совместные stories Бузовой и Манукяна, из чего пользователи пришли к выводу, что парочка помирилась, сообщает Telegram-канал Super.

Напомним, что ранее телеведущая Роза Сябитова заявила о том, что Манукян заработал себе репутацию альфонса, начав встречаться с Бузовой. Она также рассказала об обстоятельствах знакомства с блогером.