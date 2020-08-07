Певица Наталья Штурм опубликовала фото с голой грудью

Москва, 7 августа. Известная российская певица Наталья Штурм поделилась в Instagram откровенным фото. Звезда предстала на снимке с голой грудью.

Штурм опубликовала голое фото из постели. Певица прикрыла одну грудь рукой, а другую — колокольчиком.

«Вот думаю, куда мне на выходные слетать? Вы какие красивые места в России знаете?» — поинтересовалась певица.

Подписчиков раздразнило откроенное фото звезды. В комментариях посыпались многочисленные комплименты шикарному телу певицы.

«Горячая девушка», — отметил alexey_klimenko_86.

«Выглядишь супер», — написал elmiratnabaev.

Один пользователь рассказал, что попал в неприятную ситуацию из-за откровенного снимка певицы.

«Жене дал свой телефон, она полезла в Instagram, а тут сиськи полезли, полезли, по шапке получил», — признался olldridg.

Нашлись и те, кто счел фото слишком откровенным. Комментаторы призвали Штурм подумать о чувствах сына, когда он увидит фото. Некоторые ответили на вопрос певицы и предложили слетать к психиатру.

«К психиатру», — написала l.domogarova.

Ранее Штурм отреагировала на обращение устроившего смертельное ДТП в Москве актера театра и кино Михаила Ефремова и заявила, что верит его словам. Сообщение исполнительница оставила в своем профиле в соцсети Instagram.