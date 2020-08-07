Володин рассказал о перспективах Союзного государства

Москва, 7 августа. Союзное государство России и Белоруссии имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства. Есть попытки поставить под сомнение его целесообразность. Хочу напомнить им, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. Речь шла об уникальном интеграционном государственном объединении. Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — отметил Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По мнению политика, обеспечено равенство прав граждан Белоруссии и России при поступлении в вузы или устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов.

Вячеслав Володин подчеркнул, что белорусы и россияне «друг для друга не иностранцы, а братские народы».

«Созданы и успешно работают тысячи совместных предприятий, теснейшим образом сотрудничают приграничные области. Мы определяем наши совместные приоритеты в экономической политике, содействуем взаимным инвестициям в различные сферы экономики. В рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных «дорожных карт», — отметил Володин. — У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство».

Спикер убежден, что России и Белоруссии нужно дорожить тем, что объединяет братские народы. По его словам, Союзное государство отвечает интересам обеих стран, а дальнейшая интеграция останется приоритетом.