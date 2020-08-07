Алена Водонаева восхитила фанатов кадрами без белья

Москва, 7 августа. Блогер Алена Водонаева поспешила порадовать своих фанатов пикантными снимками без нижнего белья. Горячие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Журналистка недавно сдала тест на коронавирус и решила поделиться с поклонниками отрицательным результатом.

«Сдала тест на COVID и на антитела. Все отрицательно. Антител, к сожалению, тоже нет. Поэтому в такси и общественных местах я продолжаю носить маску», — написала она.

Подписчики, конечно, порадовались за своего кумира, но большее внимание обратили на весьма откровенные фото, приложенные к посту.

На кадрах знаменитость позирует в элегантном черном платье, при этом бюст прикрывает прозрачная кружевная ткань. На снимке отчетливо заметно отсутствие бюстгальтера на девушке.

Подписчики по достоинству оценили пышный бюст звезды, оставив в комментариях множество комплиментов.

«Слушай, а грудь ты уменьшила, как тогда хотела? Очень красивая форма», «Алена, ты огонь!», «Оу, жара!», «Вау, ну просто бомбезно, Аленочка», — отметили фолловеры.

Ранее Водонаева попала в серьезный скандал, выступив против программы господдержки. По ее словам, из-за пособия рожать детей будет «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», передает телеканал «Царьград».