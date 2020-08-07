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Алена Водонаева восхитила фанатов кадрами без белья

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Алена Водонаева восхитила фанатов кадрами без белья

Москва, 7 августа. Блогер Алена Водонаева поспешила порадовать своих фанатов пикантными снимками без нижнего белья. Горячие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Журналистка недавно сдала тест на коронавирус и решила поделиться с поклонниками отрицательным результатом.

«Сдала тест на COVID и на антитела. Все отрицательно. Антител, к сожалению, тоже нет. Поэтому в такси и общественных местах я продолжаю носить маску», — написала она.

Подписчики, конечно, порадовались за своего кумира, но большее внимание обратили на весьма откровенные фото, приложенные к посту.

На кадрах знаменитость позирует в элегантном черном платье, при этом бюст прикрывает прозрачная кружевная ткань. На снимке отчетливо заметно отсутствие бюстгальтера на девушке.

Алена Водонаева восхитила фанатов кадрами без белья

Подписчики по достоинству оценили пышный бюст звезды, оставив в комментариях множество комплиментов.

«Слушай, а грудь ты уменьшила, как тогда хотела? Очень красивая форма», «Алена, ты огонь!», «Оу, жара!», «Вау, ну просто бомбезно, Аленочка», — отметили фолловеры.

Ранее Водонаева попала в серьезный скандал, выступив против программы господдержки. По ее словам, из-за пособия рожать детей будет «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», передает телеканал «Царьград».

Источник: Instagram
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