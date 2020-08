Пассажирский самолет развалился на части при посадке в Индии, есть жертвы

Нью-Дели, 7 августа. Пассажирский лайнер в Индии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Первые кадры с места происшествия уже появились в Сети.

Сообщение о ЧП появилось в Twitter агентство ANI. По имеющимся данным, самолет Air India Express совершал рейс из Дубая в город Кожикоде (штат Керала). На борту воздушного судна находились 174 пассажира и шесть членов экипажа.

На опубликованных кадрах можно видеть, что после приземления самолет развалился на две части. Издание India Today сообщает, что оба пилота самолета погибли, многие пассажиры получили травмы.

В настоящее время все находившиеся в лайнере люди эвакуированы. Подробности ЧП уточняются.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90