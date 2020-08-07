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В Совфеде ответили Польше на обещание «вернуть» Крым Украине

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В Совфеде ответили Польше на обещание «вернуть» Крым Украине

Президент Польши показал свою некомпетентность, заявив, что поможет Киеву «вернуть Крым». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Ранее переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда во время своей инаугурационной речи заявил, что Варшава будет отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и поможет Киеву восстановить контроль над Крымом и Донбассом.

По словам главы польского государства, в 2022 году Варшава будет председательствовать в Организации Объединенных Наций (ООН) и будет предпринимать все необходимые действия «ради безопасности Польши и всего континента».

«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — подчеркнул Дуда.

Крым

Комментируя слова польского лидера, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «господин Дуда немного забылся — он всего лишь глава Польши, а не какой-то огромной и могучей империи, способной спокойно оперировать такими вещами, как территориальная целостность других государств».

«Если он (Дуда. — Прим. ФАН) такой правильный политик, может быть, он тогда вернет Германии две трети территории бывшей Восточной Пруссии, которые Польша получила по результатам нашей победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне? А распоряжаться территориями Российской Федерации негоже, хотя он всегда был недружественным по отношению к нам, и я думаю, есть все основания, в соответствии с нашим новым федеральным законом по недопущению отторжения территорий России на основании внесенных поправок в Конституцию. Я бы на его месте сейчас особо не распространялся, потому что в итоге можно попасть в не очень приятную историю. Срока, конечно, не будет, а вот в неприятную историю можно попасть», — говорит сенатор.

Собеседник ФАН напомнил, что полуостров Крым и город Севастополь являются суверенной территорией Российской Федерации, и распоряжаться ими Москва никому не позволит, тем более таким людям, как Анджей Дуда.

Владимир Джабаров

«А что касается Украины, то это их личное дело, однако пользы от того, что делает там Польша — очень мало. Поляки сами с большим вниманием поглядывают на Галицию, которую считают своей. Вот пусть Киев сохранит сначала свои территории и не зарится на чужие. А мы сами разберемся»,  — заключил Джабаров.

Напомним, официальный Киев не раз грозился «вернуть» Крым и предлагал для реализации этих целей различные методы. В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно» и пересмотру не подлежит.

Сам Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Сразу после референдума США, а также страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против Москвы санкции.

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