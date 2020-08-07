В Совфеде ответили Польше на обещание «вернуть» Крым Украине

Президент Польши показал свою некомпетентность, заявив, что поможет Киеву «вернуть Крым». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Ранее переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда во время своей инаугурационной речи заявил, что Варшава будет отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и поможет Киеву восстановить контроль над Крымом и Донбассом.

По словам главы польского государства, в 2022 году Варшава будет председательствовать в Организации Объединенных Наций (ООН) и будет предпринимать все необходимые действия «ради безопасности Польши и всего континента».

«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — подчеркнул Дуда.

Комментируя слова польского лидера, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «господин Дуда немного забылся — он всего лишь глава Польши, а не какой-то огромной и могучей империи, способной спокойно оперировать такими вещами, как территориальная целостность других государств».

«Если он (Дуда. — Прим. ФАН) такой правильный политик, может быть, он тогда вернет Германии две трети территории бывшей Восточной Пруссии, которые Польша получила по результатам нашей победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне? А распоряжаться территориями Российской Федерации негоже, хотя он всегда был недружественным по отношению к нам, и я думаю, есть все основания, в соответствии с нашим новым федеральным законом по недопущению отторжения территорий России на основании внесенных поправок в Конституцию. Я бы на его месте сейчас особо не распространялся, потому что в итоге можно попасть в не очень приятную историю. Срока, конечно, не будет, а вот в неприятную историю можно попасть», — говорит сенатор.

Собеседник ФАН напомнил, что полуостров Крым и город Севастополь являются суверенной территорией Российской Федерации, и распоряжаться ими Москва никому не позволит, тем более таким людям, как Анджей Дуда.

«А что касается Украины, то это их личное дело, однако пользы от того, что делает там Польша — очень мало. Поляки сами с большим вниманием поглядывают на Галицию, которую считают своей. Вот пусть Киев сохранит сначала свои территории и не зарится на чужие. А мы сами разберемся», — заключил Джабаров.

Напомним, официальный Киев не раз грозился «вернуть» Крым и предлагал для реализации этих целей различные методы. В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно» и пересмотру не подлежит.

Сам Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Сразу после референдума США, а также страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против Москвы санкции.