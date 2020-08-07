На Украине предложили забросать Россию ядерным мусором

Киев, 7 августа. Украина может создать грязные ядерные бомбы из отходов и нанести удары по России, заявил в эфире интернет-канала UkrLife Максим Кухар, названный «военным экспертом».

Кухар предложил четыре сценария «победы над РФ». По его словам, для того, чтобы забросать Россию ядерным мусором, понадобится «несколько десятков миллиардов долларов». В качестве основы эксперт предложил использовать советские СС-20 и начинить их ядерными отходами. Он назвал ракеты из отходов «ядерным кулаком» Украины, пишет «ПолитНавигатор».

Второй «прорывной» вариант, предложенный экспертом, заключается в том, чтобы создать «пять-семь-десять тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности». По его словам, они могут «отправить Россию в средние века». Этот вариант тоже будет стоить «несколько десятков миллиардов долларов», подсчитал эксперт.

«Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века», — уверен Кухар.

Третий неординарный сценарий Кухара заключается в усилении армии, а четвертый ― во вхождении Украины в военные блоки и коалиции, противостоящие России.

Ранее на Украине раскрыли подробности, касающиеся берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что полная «родословная» «Нептуна» берет свое начало с советских времен. По его словам, «Нептун» ― частичная модернизация старого советского ракетного комплекса.