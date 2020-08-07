В США ждут появления обновленного Ту-95 у своих границ

Вашингтон, 7 августа. Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 прошел серьезную модернизацию, которая существенно повысила его летные характеристики. Теперь американским военным следует ожидать появление этих самолетов у границ США, пишет издание The National Interest.

Автор материала обратил внимание на то, что обновленный Ту-95МСМ обладает огромной дальностью полета. Учитывая возможность дозаправки в воздухе, дальность будет зависеть только от экипажа. Военным Штатов следует быть готовыми, что возле национальных границ они будут фиксировать обновленный самолет РФ.

Напомним, что лично глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным анонсировал до конца августа проведение первого полета обновленной модели.

По словам руководителя корпорации, самолет оснащен современными двигателями и новейшим вооружением. Он обратил внимание, что модернизация позволила вдвое увеличить боевые мощности самолета.