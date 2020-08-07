ДНК неизвестного предка обнаружили ученые в геноме человека

Вашингтон, 7 августа. ДНК неизвестного предка обнаружили ученые из Корнелльского университета США. Специалисты предполагают, что этим предком может быть вид Homo erectus.

О результатах работы экспертов университета сообщает издание PLOS Genetics. Авторы работы напомнили, что предки современного человека около 50 тыс. лет назад стали мигрировать из Африки и скрещиваться с денисовцами и неандертальцами.

Для расшифровки ДНК человека была создана специальная система, которая позволила выявить фрагменты этих видов. Ученые полагают, что несколько процентов ДНК, которые привнесли в геном современного человека неандертальцы, были в свою очередь получены ими более 200 тыс. лет назад от неизвестных видов. Похожие корни имел также один процент генов денисовцев.

Генетики считают, что ДНК мог быть передан данным видам Homo erectus. Однако, как отмечает телеканал «Звезда», пока доказательств этой теории нет.