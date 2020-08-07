Military Watch оценило «командирский» Су-57 в тандеме с Су-35

Москва, 7 августа. Аналитики американского издания Military Watch вновь обратили внимание на «убойную» связку истребителей Су-57 и Су-35.

На сегодняшний день в России еще не запущено серийное производство новейших боевых самолетов пятого поколения Су-57, однако существуют опытные образцы, на которых Вооруженные силы РФ «обкатывают» новые тактические взаимодействия. Тандем двух истребителей в США оценили по достоинству, отметив, что подобная связка способна доставить массу проблем американской авиации.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, успевший себя хорошо зарекомендовать, может нести до 14 ракет класса «воздух-воздух». Главной же его особенностью является наличие радара «Ирбис-Е», способного обнаруживать вражеские самолеты на расстоянии свыше 400 км, а также возможность осуществлять поиск противника по тепловому следу.

Взаимодействие Су-57, примерившего на себя командирские функции, с Су-35 значительно повышает боевой потенциал обоих самолета. Кроме того, обращают внимание американцы, данный союз предоставляет хорошие перспективы в плане получения финансовой выгоды. Дело в том, что иностранные государства с большой охотой приобретают Су-30СМ и Су-35, а, увидев данный тандем, они непременно захотят заполучить и истребитель пятого поколения.

Ранее летчик, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов отметил, что Су-57 является самым продвинутым истребителем в мире, не нуждающимся в каких-либо-улучшениях. В частности, он обращал внимание на невозможность вражеских радаров обнаруживать российский самолет.