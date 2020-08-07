Автоэксперт Моржаретто назвал проблему бесплатных трасс в России

На многих автомобильных трассах в России не установлена одинаковая максимальная скорость, что только раздражает водителей и приводит к авариям. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Таким образом он отреагировал на предложение Минтранса России увеличить допустимую скорость на качественных бесплатных трассах. Глава ведомства Евгений Дитрих заметил, что в некоторых российских регионах есть «прекрасные дороги», где можно изменить скоростной лимит.

«Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий», — указывает министр.

Дитрих уточняет, что речь идет о категориях 1A и 1B. По его мнению, такие дороги отвечают техническим параметрам, чтобы быстро и безопасно двигаться по ним.

Отметим, что дороги первой категории 1А и 1Б имеют четыре и более полос движения, с шириной полосы 3,75 метра, обочины — 3,75 метра, пересечением с автодорогами в разных уровнях. Ко второй категории относятся автодороги с двумя или четырьмя полосами движения шириной 3,5–3,75 метра, обочиной в 2,5–3 метра.

Партнер «Автостата» и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто считает повышение скорости хорошей инициативой. Однако существует другая проблема, которую следовало бы решить в первую очередь. Речь идет также о том, чтобы максимальную скорость «выровняли» на протяжении всей трассы, говорит он.

«На какой-то дороге максимальная скорость установлена в пределах 90 км/ч, а потом она меняется на 60 км/ч. Это смена скоростей является самым противным и самым вредным для безопасности движения, потому что сильно раздражает водителей и приводит к авариям. К примеру, есть трасса Москва — Нижний Новгород, и максимальная скорость на ней 90 км/ч. Если какой-то участок дороги позволяет ехать, то можно повысить скорость до 110 км/ч. По требованиям безопасности на максимально длинных участках трассы скорость следует сделать одинаковой, и она не должна скакать вверх и вниз», — выразил мнение Моржаретто.

В России, действительно, есть разные дороги, и есть очень хорошие участки трасс первой категории, где можно установить скорость 130 км/ч, утверждает автоэксперт.

«Но это нужно делать достаточно осторожно, потому что дорога должна соответствовать определенным техническим параметрам», — заметил собеседник ФАН.

Кроме того, Моржаретто высказался об идее ввести максимальную скорость для каждой полосы движения на автомобильной дороге.

«Для России это достаточно плохо, потому что у нас нет в крови такой дисциплины, когда человек выберет полосу и едет только по ней. За последние месяцы я довольно много ездил по России, и ужасно тяжело ехать: тебя обязательно кто-то сзади давит, или спереди кто-то тащится. У нас нет культуры вождения, как в Германии», — добавил он.

Напомним, ПДД устанавливают максимальную скорость 110 км/ч для легковых машин и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны на магистралях. На дорогах вне населенных пунктов водители могут двигаться не быстрее 90 км/ч.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили. Он считает, что данный шаг станет небольшой мерой экономической поддержки для граждан и существенной — для российской автомобильной промышленности.