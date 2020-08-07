Якутск, 7 августа. Самый крупный цветной алмаз в истории России добыли в Якутии. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте компании «АЛРОСА».

Размер камня составляет 47х24х22 мм, а возраст, по предварительным данным, от 120 до 230 млн лет. По словам главы филиала «Бриллианты АЛРОСА» Павла Винихина, такой массивный цветной алмаз является действительно уникальной находкой, причем не только для России.

Как сообщал ранее телеканал RT, осенью минувшего года на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии добыли первый в мире алмаз-матрешку, в котором свободно перемещается еще один драгоценный камень. Возраст алмаза, по оценкам специалисты «АЛРОСА», составляет свыше 800 млн лет.