В Германии призвали Берлин и ЕС защитить бизнес от санкций США

Берлин, 7 августа. Власти Евросоюза и ФРГ должны защитить европейский бизнес от санкций США. Об этом говорится в заявлении главы Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.

Открытое письмо Хермеса появилось после поступивших от американских сенаторов угроз в адрес оператора немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для достройки газопровода «Северный поток – 2».

«Недавнее письмо с угрозами от трех сенаторов США германской инфраструктурной компании, в которой участвуют город (Засниц. – Прим. ФАН) и земля (Мекленбург — Передняя Померания. – Прим.), является беспрецедентным событием», — говорится в заявлении.

Хермес подчеркнул, что угрозы США в адрес немецкой компании неприемлемы и привели к «новой ступени эскалации» конфликта из-за «Северного потока – 2».

По его словам, Берлин и Брюссель должны скоординированно выступить против санкционной политики США, целью которой является защита американских экономических интересов.