Бузова рассказала, как оказалась под капельницей

Москва, 7 августа. Певица Ольга Бузова с трудом выдерживает плотный график, звезде пришлось обратиться за помощью к медикам.

Бузова опубликовала в TikTok видео, на котором она лежит под капельницей. Довести до такого состояния певицу смог бешеный график: многочасовые репетиции перед новым сезоном «Ледникового периода» и бесконечные съемки.

На первый взгляд может показаться, что певица плачет. На самом деле Бузова наложила фильтр со слезами. Несмотря на усталость, звезда продолжает записывать видео для поклонников, отмечает telegram-канал «Только никому».

«После многочасовых репетиций на ледовом шоу и бесконечных съемок она лежит никакая под капельницами, но продолжает записывать видосики. TikTok головного мозга», — отметил автор канала.

Ранее Бузова рассказала, что будет участвовать в ледовом шоу, ее партнером станет профессиональный фигурист Дмитрий Соловьев. Певица призналась, что тренировки по фигурному катанию даются ей очень тяжело, поскольку она стояла на коньках лишь в детстве. Она также отметила, что участие в «Ледниковом периоде» являются новым этапом в ее жизни.