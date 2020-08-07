Фанаты пристыдили Нюшу за полуголое фото

Москва, 7 августа. Певица Нюша решила привлечь внимание подписчиков Instagram к проблемам экологии, в частности, напомнила им о загрязнении океанов. Однако люди куда больше обратили на фотографию, которая никак не отражает проблемы морей и океанов.

Свой пост звезда «подкрепила» фотографией в купальнике, старательно демонстрируя свои ягодицы и бедра.

«Сегодня — экосреда, и я хочу поделиться с вами статистикой: повышение уровня моря остановить невозможно. Вопрос только в масштабах», — начала Нюша свой пост.

По мнению ряда пользователей, девушка выглядит хорошо, но лучше быть скоромнее. Люди застыдили ее за то, что привлекает внимание подобными кадрами.

«Почему надо быть всегда нагой? Вы, конечно, прекрасны, но скромность не помешает», — прокомментировала поклонница.

«Как-то некрасиво, на такой пост, такое фото вставить», — обратила внимание пользовательница.

«Поза называется «хочу в туалет», забыла стянуть купальник», — оценила фотографию подписчица.

«Это к чему такое фото, скоро голыми будут себя выставлять, лишь бы посмотрели», — выразила негодование еще одна фолловер.

Мужская часть пользователей была более лояльна к полуголой певице, отмечая, какой у нее хороший «орешек».