Покинувшая Турцию туристка рассказала об ужасной наглости персонала отеля

Наглость, негостеприимство и грязные номера ожидают туристов в отелях на турецком курорте Кемер. Таким впечатлением от проведенного в Турции отпуска поделилась одна из пользовательниц сайта «Отзовик».

В своем отзыве вернувшаяся несколько дней назад из Кемера путешественница отметила хамство персонала гостиницы, в которой она остановилась, а также лицемерие местных торговцев и бизнесменов, рассматривающих иностранцев исключительно как объекты наживы. По словам туристки, четырехзвездочный Lancora Beach является худшим отелем, в котором она когда-либо была.

Девушка, помимо наглого обслуживающего персонала, отметила также неудобные номера и духоту внутри отеля из-за плохо работающих кондиционеров. Она считает, что Lancora Beach не тянет даже на три звезды, при этом администрация еще требует отдельную плату за интернет (3 доллара США в сутки) и за пользование сейфом. Это при том, что за семидневный отдых пришлось отдать около тысячи долларов США.

Кроме того, туристка рассказала о скрипящей и шатающейся кровати в номере, грязном холодильнике, который еще и плохо работал. А среди множества каналов в телевизоре она не нашла ни одного интересного канала. Обратила внимание она и на грязное постельное белье и полотенца, которые персонал не спешил менять.

«Полотенца меняют не каждый день. Иногда просто делают вид, что поменяли, но просто складывают красиво уже несвежие. Было, что приносили полотенца очень грязные с явно нестиранными свежими загрязнениями. Простыня была один раз с пятнами крови. Под кроватью никто не мыл пол», — пишет об увиденном в турецком отеле пользователь ресурса «Отзовик».

Туристка добавила, что в отеле ресторана сейчас не разрешается накладывать самому себе еду — необходимо стоять сразу в нескольких очередях, чтобы тебе насыпали в тарелку то, что выберешь. Из-за этого на прием пищи уходило очень много времени, а многие блюда попросту успевали остыть.

«В городе, где туризм до июля вообще не работал и сезон сорван, должны бы были к туристам относиться получше, потому что мы тоже прилетели и привезли им какие-то деньги», — резюмировала свой отзыв девушка, расстроенная несложившимся отпуском в Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказывало об отзывах недовольных отдыхом в Турции российских туристов. Помимо ужасного обслуживания и еды в отелях, наши соотечественники указали на несоответствие своим ожиданиям и наглость турок, считающих приехавших туристов «денежными кошельками».