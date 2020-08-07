В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

Москва, 7 августа. Аналитики констатируют, что Россия и Китай целенаправленно «роняют доллар», все меньше используя его при совершении двусторонних сделок. Об этом пишет японское издание Nikkei Asian Review.

По мнению авторов материала, совместные действия Москвы и Пекина свидетельствуют о новом финансовом альянсе.

«Американский доллар использовался только для 46% расчетов между двумя странами. В то же время национальные валюты составляли 24%: это тоже новый максимум», — описывает издание денежные отношения между двумя странами по итогам I квартала.

Истоки так называемой дедолларизации берут начало в 2014 году, когда Запад ввел санкции против России из-за воссоединения с Крымом. Китай подключиться к процессу подтолкнул президент США Дональд Трамп, объявивший Пекину торговую войну.

Россия и Китай уже договорились о доступе к валютам друг друга без необходимости покупать ее на рынке. Кроме того, стороны заключили соглашение об использовании вместо доллара национальных валют при двусторонних расчетах. После этого Центробанк РФ более чем на половину сократил свои активы в долларах, приобретя четверть мировых запасов юаня.