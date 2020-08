Оговорка Трампа вызвала огромный спрос на футболки с шутливой надписью

Вашингтон, 7 августа. Музей истории американских евреев в Филадельфии отметил огромный ажиотаж на футболки с шутливой надписью. Бурный спрос был вызван оговоркой президента США Дональда Трампа.

Недавно американский лидер выступал по поводу поддержки национальных парков, где очень любят отдыхать американцы. Глава государства не смог произнести название Йосемитского национального парка, которое звучит «Йосемити». Трамп оговорился и произнес: «Йо семайт», что на американском сленге означает «Привет, семит».

