Союз ветеранов назвал восемь правил для защиты от пенсионных мошенников

Москва, 7 августа. Российский союз ветеранов составил памятку из восьми правил для пенсионеров, которые помогут защититься от мошенников, рассказал зампредседателя филиала организации в Петербурге Александр Баранюк.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2020 года ввел новые правила, которые помогли избавиться от пенсионных жуликов. Ранее жертвами мошенников становились тысячи пенсионеров, злоумышленники выпрашивали СНИЛС и переводили граждан в негосударственные пенсионные фонды.

Когда ввели правило о том, что перевод в негосударственные пенсионные фонды производится только при обращении в офис, мошенники нашли новый способ. Они подделывали подпись нотариуса и якобы получали разрешение представлять интересы пенсионера в ПФР. Однако позже ПФР запретил прием документов по почте.

Несмотря на запрет квартирных сделок, все еще можно прислать своего «человека» в ПФР с доверенностью. Для этого злоумышленникам необходимо получить СНИЛС, это делается старым методом ― квартирным обходом.

В Союзе ветеранов составили памятку, как не попасться на удочку мошенников. Баранюк рекомендовал пожилым гражданам никому не открывать двери, кроме знакомых людей, и не оставлять никакой информации. Прежде всего, стоит спросить, кого представляет гость.

Необходимо взять у гостя телефон, позвонить в ПФР и проверить полномочия представителя. Сотрудники пенсионного фонда квартирными обходами не занимаются. Важно не общаться с визитером, который пытается заболтать пожилого человека.

Если гость пытается проникнуть в квартиру, то нужно немедленно позвонить родственникам и рассказать о «лженотариусе», «лжесотруднике ПФР» и прочих. В вечернее время нельзя открывать дверь незнакомцам, нужно не отвечать на их вопросы и отказываться от всех продуктов.

При попытке незнакомца проникнуть в квартиру, нужно позвонить участковому. В случае, если неизвестным все же удалось проникнуть в квартиру, то остается одно ― «бить по морде», подытожил Баранюк в комментарии «Инфореактору».

Кроме того, квартирными обходами занимаются продавцы различного «ширпотреба». Эти мошенники «втюхивают» пенсионерами окна, двери, ножи и прочие товары, но не предоставляют чеки. Баранюк советовал не верить в рассказы о «надежности» продавцов.

Однако если мошенники все же обманули пенсионера, то прежде всего необходимо обратиться в пенсионный фонд, где оказались данные, и потребовать заверенные копии договора. Затем нужно обратиться в ПФР с жалобой, указав сумму потери. Кроме того, можно обратиться в суд. Как правило, судья выносит приговор в пользу потерпевшей стороны.