Егорченков заявил, что в Турции фиксируются вспышки COVID-19 на курортах

Турция в среду объявила о запрете авиасообщения с Казахстаном. В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков предположил, что такие меры могли быть связаны с риском распространения коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, 5 августа стало известно, что задержка вылета самолета из воздушной гавани Алма-Аты в Стамбул связана с запретом на авиасообщение с Казахстаном со стороны Турции. Как отметили в Air Astana, вечером самолет остановили прямо на воздушной полосе во время движения — в авиакомпанию позвонили из Турции и сообщили о закрытии авиасообщения с Казахстаном.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков предположил, что этот запрет может быть связан с коронавирусными ограничениями, так как в целом у Турции с Казахстаном хорошие отношения, и нет каких-то «острых точек, которые могли бы привести к такого уровня ограничениям».

Напомним, 15 августа Турция начнет принимать туристов из России, однако вместе с этим в стране фиксируются периодические вспышки COVID-19 — в частности, в излюбленных гостями из-за рубежа районах. С открытием международного сообщения между странами россияне начали массово бронировать туры на курорты в Анталью, Аланию и другие популярные направления, однако с учетом опасности наступления второй волны коронавируса есть риск остаться дома.

«Все будет зависеть от динамики. Действительно, существует информация о том, что локальные вспышки на турецких курортах коронавируса фиксируются, и повышается общий уровень заболеваемости. Необходимо принимать все меры для обеспечения безопасности туристов, потому что в условиях эпидемии любой туристический бизнес и туристические потоки, с одной стороны, риск для самой Турции — они хорошо дают себе об этом отчет. А во-вторых, если начнутся массовые заболевания российских туристов на курортах Турции, это будет огромный удар по турецкой репутации — они должны такие риски учитывать. Если у них есть подозрения, что они не смогут обеспечить безопасность российских туристов, мы можем только приветствовать любые ограничительные меры страны в этом смысле», — утверждает Дмитрий Егорченков.

В заключение он добавил, что попытки заработать на туристическом потоке в таком аспекте могут быть негативно оценены и российским руководством, и российскими туристами, что в конечном итоге приведет к понижению потока туристов из-за рубежа в перспективе. Ранее редакция Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывала, как обстоят дела в сфере бронирования туров и что делать в случае, если отпуск выпадет на период повторного закрытия границ и возвращения коронавирусных ограничений.