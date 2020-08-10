Астролог предостерегла от ввязывания в авантюры в середине августа

До конца недели Солнце будет проходить негативное созвездие Ашлеша, а значит, люди могут столкнуться с обманом как в своем кругу общения, так и во внешнеполитических играх. К тому же к середине месяца Марс, Солнце и Меркурий будут находится в нестабильном положении — ганданта. Комбинация несет в себе много сюрпризов со знаком минус, будьте готовы и не ввязывайтесь в авантюры. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог Яна Ваганова.

10 августа, понедельник

По словам астролога, созвездие Ашвини выделяет тех, кто ценит верность и дружбу. Удачными будут путешествия и поездки. Благоприятно сходить в баню и использовать средства народной медицины для ухода за телом. Обращение к врачу может принести скорейшее выздоровление.

11 августа, вторник

Это день способен принести много проблем, предостерегает Ваганова. В этот день следует завершать дела, отдавать долги, наводить в доме порядок, выполнить данные ранее обещания. Если вы склонны к конфликтам, астролог рекомендует заняться духовными практиками или активным спортом, чтобы не сорваться на окружающих.

12 августа, среда

Созвездие связано с огнем и очищением, поэтому массаж, баня и ограничение в еде — это самое удачное времяпрепровождение 12 августа.

«В этот день доверяйте своей интуиции, она может проявиться в отношении полезной и вредной пищи», — добавила Ваганова.

13 августа, четверг

Это день стремительный, переменчивый, но вполне результативный. Энергия дня будет способствовать результативным делам и продвижениям, даже если они будут сосредоточены внутри дома. Подходит для начинаний, особенно если они связаны с темой красоты, эстетики и искусства.

«В этот день удача приходит от детей и любви», — пояснила Ваганова.

14 августа, пятница⠀

Астролог обратила внимание, что это день познания и творчества, будет желание и возможность узнавать новое, а главное — информация будет усваиваться и в дальнейшем принесет пользу. Благоприятно общение с друзьями, обновки, стрижки и устройство на работу.

«Лучший день на этой неделе по энергетике, используйте его для важных начинаний», — добавила астролог.

15 августа, суббота

Это энергетически сильный день. Кто соблюдает пост в этот день, тот продлевает свою молодость и здоровье. Поездки и начало путешествий лучше перенести на другой день, можно стать жертвой или свидетелем насилия или обмана. День хорош для хирургических операций и слез радости, пояснила Ваганова.

16 августа, воскресенье

Это хорошее время для дел с недолговременными результатами: маникюр, небольшие покупки. Удача в этот день поможет в поиске того, что было утеряно ранее.

«Это созвездие связано с хождением по кругу, а значит, наступить на те же грабли сегодня можно с большой вероятностью», — заключила Ваганова.

Ранее Ваганова назвала знаки зодиака, которые в августе встретят свою любовь.