Баранец назвал бахвальством заявления Киева об уникальности ракет «Нептун»

За все время своей «независимости» Украина не создала ни одного принципиально нового вида вооружения, заявил ФАН военный обозреватель КП Виктор Баранец.

Ранее гендиректор и генеральный конструктор украинского бюро «Луч» Олег Коростелев раскрыл подробности, касающиеся берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Летом прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что при помощи такого оружия Крымский мост может быть уничтожен за считанные секунды.

По словам руководителя КБ, украинским инженерам потребовалось несколько лет для того, чтобы разработать и воплотить в металле новый ракетный комплекс, в то время как Россия на интеграцию в состав берегового ракетного комплекса «Бал» ракеты Х-35, которую называют прообразом ракеты «Нептуна», потратила 10 лет.

Коростелев подчеркнул, что Украина самостоятельно разработала новый противокорабельный комплекс и располагает всем необходимым для его серийного производства. Так, первый дивизион ЖК-360МЦ «Нептун» должен поступить в ВСУ в 2021 году.

«Три месяца идет на закупку всех материалов и комплектующих, еще три — на изготовление, и еще три — для проведения всех испытаний как отдельных частей, так и изделия в целом. Таким образом, мы можем поставлять серийный дивизионный комплект за 9, максимум 12 месяцев», — отметил он.

Комментируя утверждения Коростылева об уникальности украинского берегового комплекса, российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что полная «родословная» «Нептуна» берет свое начало с советских времен.

«Для того, чтобы накрутить, добавить новый блок, плату, гайку, для этого украинским конструкторам ума много не нужно. Фактически это частичная модернизация старого советского ракетного комплекса. Второе — Коростылев страшно врет, говоря о том, что нашим разработчикам «Бала» и «Бастиона» потребовалось 10 лет на внедрение ракеты Х-35. Нужно знать родословную двух этих комплексов, которые фактически были созданы не за 10 лет, а за 2–3 года, потому что у нас были очень серьезные, опять-таки советские, наработки. Нам отцы и деды оставили очень серьезные технологические наработки, которые позволили раза в 3 или даже 4 расчетного времени завершить разработку этих уникальных береговых ракетных комплексов. Сегодня они стоят на страже того же черноморского побережья и охраняют Крым», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, широкая рекламная кампания ЖК-360МЦ «Нептун» отражает типичную болезнь украинских конструкторов — «они на все лады расхваливают виды вооружений, которые по своему происхождению имеют так ненавистную Киеву советскую родословную». Более того, «за годы «независимости» Украины, эта страна не создала ни одного принципиально нового вида вооружения».

«Сегодня рассказы об «уникальных» украинских вооружениях стали частью украинской же антироссийской пропаганды. Конструкторы пытаются показать руководству страны, что они якобы не зря едят свой хлеб и создают уникальное оружие, но почему-то забывают уточнять, что это дальнейшая модернизация первых поколений советского оружия. Это может касаться ракет, пулеметов, БТР, я уже не говорю о танках — все это советские разработки. Если бы украинцы действительно могли похвастаться своей военной промышленной школой, то они бы не закупали ни американское, ни немецкое, ни французское, ни израильское оружие и военную технику. Разве от хорошей жизни украинцы шастают по миру и пытаются с той или иной страной создать кооператив по производству тех или иных вооружений или систем управления? Почему же они этим не хвастаются? Потому что это невыгодно», — продолжает Баранец.

Более того, после так называемой «революции достоинства» 20214 года, экс-президент Петр Порошенко своим указом разорвал последние «нити отношений с российской оборонкой», что стало мощнейшим ударом по украинскому ВПК, который сегодня находится в предынфарктном состоянии.

«Да, Киев пытается там что-то создать, но все это не находит комплементарных оценок на мировом рынке вооружений. Авторитетность оружия любой страны отражается одним очень серьезным фактором — местом этой страны на мировом рынке вооружений. И если Украина не попадает не то что в первую пятерку, и даже не во вторую, она где-то болтается в середине второго десятка стран, которые по мелочам что-то продают. Все это говорит об упадничестве украинского ВПК. Ну а чтобы хоть как-то себя возвысить, они бахвалятся тем, что заявляют о создании «уникальной» ракеты, которая разрушит Крым и достанет до Урала. Все это похоже на бахвальство пацанов, которые голыми играют в какой-нибудь киевской песочнице. Но это не заявление государственных мужей», — заключил военный аналитик.

Отметим, истинные тактико-технические характеристики могут быть раскрыты только во время реальных боевых действий, но проблема в том, что Киеву просто негде попробовать свои «Нептуны». Каждый украинский политик и каждый украинский генерал прекрасно понимает, что с российской армией лучше не связываться.

Напомним, в июле Коростелев заявил, что успешные испытания с поражением надводной цели береговым ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», состоявшиеся 17 июня в Одесской области, стали финальными.