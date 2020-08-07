Доход Кадырова увеличился почти в 20 раз в 2019 году

Грозный, 7 августа. Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2019 год. С финансовой точки зрения его можно назвать прорывным для руководителя региона.

Согласно обнародованному документу, за прошлый год он заработал почти 148 млн рублей. В позапрошлом году этот показатель был менее 7,6 млн рублей. Таким образом, его доход увеличился почти в 20 раз.

Кроме того, в 2019 году Кадыров обзавелся земельным участком, площадь которого превышает 28,3 тысячи кв. м.

Доход его супруги за прошлый год составил чуть более 2,4 млн рублей. Он существенно вырос по сравнению с позапрошлым годом, когда равнялся 60 тысячам.

Вся недвижимое имущество семьи главы региона находится в России, согласно данным декларации.