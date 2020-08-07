Манукян назвал уроком для артистов признание Глюкозы о статусе Крыма

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) после завершения трехлетнего запрета на посещение Украины решила туда съездить. 7 августа певица прилетела из Минска в киевский аэропорт Борисполь. Однако там ее не встретили хлебом-солью. Вместо теплой встречи ее ждало унизительное разбирательство с украинскими пограничниками. Девушка путалась в показаниях, оправдывалась, уверяла, что не посещала Крым с 2013 года, но это ей не помогло.

Глюкоза получила от ворот поворот еще на три года. Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян считает эту историю показательной для всех российских артистов. В своей колонке он объясняет, какой урок деятели шоу-бизнеса должны извлечь из «кейса» Глюкозы.

Артисты, не предавайте Родину! Колонка Вадима Манукяна

Певица Глюкоза (Наталья Ионова), похоже, очень соскучилась по Украине. Несмотря на то, что в прошлом у нее уже был трехлетний запрет, она решила снова попытать счастье на украинской границе.

У каждого россиянина на границе Украины берут так называемое «интервью», основная цель которого — выяснить, как граждане России относятся к статусу Крыма, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации.

Однако далеко не для каждого россиянина публичное унижение в виде «признания» Крыма территорией соседнего государства (Киев никак не может смириться с российским статусом Крыма) автоматически заканчивается проходом через границу. Те, кто хоть однажды побывали в Крыму, начиная с марта 2014 года, отныне на Украину не въездные.

Но некоторые наши любимые артисты почему-то надеются, что запрет Службы безопасности Украины (естественно, незаконный) однажды улетучится, и они все же попадут на «запретную территорию». В итоге артисты заранее договариваются о концертах в Незалежной, но добраться до концертных площадок не могут. И это при том, что они добровольно проходят унизительные процедуры и, чтобы попасть в Киев, должны публично позориться, рассуждая о «принадлежности» Крыма. По сути, россиян на украинской границе учат становиться предателями.

Вот и Наталья Ионова пошла на сделку с совестью. Как видно из видеозаписи, которую Киев сознательно распространяет, она долго рассказывала, что не хочет ввязываться в политические истории. Сначала уверяла, что была в Крыму в 2013 году, когда полуостров был под управлением Киева. Но украинские пограничники ей напомнили, что на самом деле она была там в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, прилетев в Симферополь на самолете из Москвы. В итоге униженную Глюкозу буквально вынудили назвать Крым «украинским». Возможно, она еще продолжила рассуждать о «деталях», но безжалостный монтаж уже зафиксировал ее главные слова.

В финале пограничник в театральной манере эффектно ставит печать на резолюцию, что ей снова на три года запрещен въезд на Украину. Ионовой остается только сказать:

«Опять?»

Господа российские артисты! Вам ясно показали, что с вами случится на украинской границе, если вы вдруг подумаете, что по вам там соскучились. Власти Украины — точно не соскучились. И, как показывает практика последних дней, даже если вас туда пустят, еще не факт, что вы не попадетесь на провокацию СБУ и не станете частью спецоперации. У них теперь (да и не только теперь) так не только можно, но и принято.

Так вот, господа! Не предавайте свою Родину! Не унижайтесь перед любителями унизить не только нас, но и нашу страну.

А история с Глюкозой очень показательная, всем российским артистам в назидание. Потому что, как говорил Публий Корнелий Тацит: