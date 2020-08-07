Адвокат Ефремова оказался неплательщиком штрафов за превышение скорости

Москва, 7 августа. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев и защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский оказались нарушителями ПДД. Причем Добровинский получил новый штраф, когда спешил на предварительное слушание по делу актера в суде.

По данным источника KP.RU, у звездного юриста три люксовых автомобиля: Rolls-royce Phantom, Rolls-royce Ghost, кабриолет Аston Martin DB9, и 84 нарушений ПДД. Часть из штрафов он пока не оплатил. Задолженность составляет 3500 рублей.

Однако адвокат Ефремова Эльман Пашаев опережает его по этой части почти в десять раз. Сейчас его долг по штрафам составляет 35 тыс. рублей. Более того, серо-черный Maybach, на котором юриста привозит в суд личный водитель, числится в розыске, и, как отметил собеседник издания, заложен в автоломбард.

Напомним, 8 июля вечером Ефремов, находясь в состоянии опьянения, сел за руль и устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. В анализах актера были выявлены следы марихуаны, наркотиков и кокаина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Сам актер сначала записал видеообращение, в котором попросил прощение у родственников Сергея Захарова, который погиб в ДТП. После Ефремов заявил, что ничего не помнит, поэтому не признает свою вину.

Случившееся вызвало широкий резонанс. Поведение актера осудили многие общественники, артисты и политики. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сейчас долг Ефремова — сесть в тюрьму. Его мнение полностью разделил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.