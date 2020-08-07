В Госдуме считают, что финал Лиги чемпионов в Петербурге будет лучшим

Москва, 7 августа. Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге в 2022 году будет лучшим в истории этого турнира. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я уверен, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году будет лучшим финалом в истории турнира. Во-первых, Петербург — один из красивейших городов мира, который привлечет огромное количество болельщиков и туристов. Во-вторых, к чемпионату мира там был построен потрясающий стадион, создана вся необходимая инфраструктура. То есть со спортивной точки зрения Петербург идеальный город для проведения финала», — сказал он журналистам.

Парламентарий также напомнил о мерах безопасности во время проведения финала Лиги чемпионов. По словам Свищева, многие крупные спортивные события в Европе «омрачаются невозможностью местных правоохранителей обеспечить спокойное проведение соревнований».

«Вспомним Евро-2012, Евро-2016. Только в России мы можем обеспечить полную безопасность и болельщиков и туристов, и самих спортсменов, что показали и игры в Сочи и чемпионат мира в Москве, и, кстати, финал Лиги чемпионов в российской столице в 2008 году, — сказал Свищев. — В России, помимо прочего, действует паспорт болельщика, и эта система работает без сбоев. Есть решение по визам, что было отработано во время чемпионата мира и не вызывало никаких нареканий. Все создано для комфортного пребывания болельщиков».

Напомним, ранее оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге получил право организовать проведение в городе финала Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году. Он должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 все финалы турнира, запланированные в отдельных городах, были перенесены на один год.