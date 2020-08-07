Солнцев раскрыл, кто станет крестным его ребенка

Москва, 7 августа. Шоумен Рустам Солнцев скоро станет отцом. Бывший участник «Дома-2» рассказал, кто может стать крестным новорожденного.

По его словам, есть две кандидатуры на эту роль, пишет «Ньюинформ».

«По поводу крестной матери – позовем Аллу Пугачеву. Если она откажется, то придется тогда звать Серегу Соседова. Это наше решение. Третьего не дано», — пояснил Солнцев.

Не так давно шоумена уличили в отношениях с предпринимательницей Александрой Рашель. Пара проводит довольно много времени вместе, кажется между ними царит лишь гармония и идиллия.

Позже стало известно, что Солнцев и его избранница решили завести ребенка, причем с помощью услуг суррогатной матери. Появления малыша пара ожидает уже весной 2021 года. Между тем, экс-участник «Дома-2» уже строит планы, как лучше расположить детскую комнату.

Ранее его однофамильца Гогена Солнцева обнаружили в компании пожилых дам на курорте в Сочи. Как выяснилось, одной из них была супруга шоумена Екатерина Терехович, а другой — ее приятельница Лида, имя третьей женщины осталось неизвестным.

Очевидцы сообщают, что Солнцев буквально наслаждается вниманием к своей персоне со стороны сразу нескольких женщин. Журналистам блогер пояснил, что ему мало одной партнерши, пишет «Утро.ру».