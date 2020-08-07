Вирусолог назвал противопоказания к вакцине от коронавируса

Москва, 7 августа. Плохое самочувствие и наличие аллергии могут являться противопоказаниями к вакцинации от коронавирусаной инфекции. Об этом сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, человек, который планирует пройти вакцинацию, должен быть абсолютно здоров, а также хорошо себя чувствовать. Кроме того, не следует проходить вакцинацию при наличии аллергических реакций.

«Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют», — сказал Альтштейн в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что разработанную центром Гамалеи вакцину от коронавируса в первую очередь получат медики и пожилые россияне.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 19,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 714 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 877 тысяч случаев, 14,7 тысячи человек скончались. Более 683 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.