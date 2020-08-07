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Путин назвал внешнеполитический приоритет России

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Путин назвал внешнеполитический приоритет России

Москва, 7 августа. Президент России Владимир Путин провел совещание в видеоформате с членами Совета Безопасности. В ходе мероприятия глава государства назвал один из внешнеполитических приоритетов РФ.

Путин предложил участникам обсудить общемировую ситуацию, сосредоточившись особенно на странах — бывших членах СССР. Он напомнил, что среди этой категории государств у России много союзников, сообщает пресс-служба Кремля.

«Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — заявил Владимир Путин.

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