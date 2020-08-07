Путин назвал внешнеполитический приоритет России

Москва, 7 августа. Президент России Владимир Путин провел совещание в видеоформате с членами Совета Безопасности. В ходе мероприятия глава государства назвал один из внешнеполитических приоритетов РФ.

Путин предложил участникам обсудить общемировую ситуацию, сосредоточившись особенно на странах — бывших членах СССР. Он напомнил, что среди этой категории государств у России много союзников, сообщает пресс-служба Кремля.