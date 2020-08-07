Эксперт о повторном введении режима самоизоляции: Ресурсов не хватит

В соцсетях активно обсуждаются слухи о повторном введении в сентябре режима самоизоляции из-за новой волны коронавирусной инфекции — сначала в Москве, а затем и по всей стране.

Существует коэффициент распространения инфекции — и если он больше единицы, то эпидемия распространяется, а если меньше — то затухает. Фактически, этот коэффициент меняется во времени, совершая колебания. В последние дни, начиная с 21 июля, в Москве этот коэффициент был равен или превышал единицу.

Да, число заболевших уменьшается каждый день. Но для инфекции важны так называемые активные больные — это число заболевших минус число выздоровевших и минус число умерших.

Если сравнить Москву и Санкт-Петербург, то в столице сейчас в несколько раз больше инфицированных. Так, на 7 августа в Москве насчитывается 426 активных больных на 100 тысяч человек населения, тогда как в Петербурге на аналогичное количество — 121. Из этих чисел следует, что в среднем сейчас Москва в 3,5 раза более инфицирована, чем Санкт-Петербург.

Конечно, все опасаются второй волны, а если говорить правильно — новой вспышки. И это можно объяснить.

Во время режима самоизоляции все сидели дома, интенсивность общения на улицах, в транспорте и на работе была минимальной, что, безусловно, замедлило распространение эпидемии. К тому же, весь май в Москве шли дожди, но потом погода наладилась, и люди стали постепенно выходить на улицу — сказалась «карантинная усталость».

Пик был достигнут 19 мая — 116 460 активных больных. Но в этот пик мы входили очень быстро: с 3 мая по 10 мая прирост активных больных за неделю составил 34 000. А вот с пика мы спускаемся медленно — уменьшение числа активных больных в июне-июле составило примерно пять-шесть тысяч каждую неделю. Более того, с 19 июля по 7 августа это уменьшение числа активных больных составило 4675 человек. А общее число активных больных в Москве на сегодняшний день составляет 54 032 человека — и это очень много.

В результате теперь, когда вы едете в транспорте, летите в самолете, или находитесь на пляже — там, скорее всего, есть люди, у которых болезнь находится в инкубационном периоде. К тому же, мы еще не до конца разобрались с бессимптомным течением коронавируса, появились данные об «исчезновении антител» через некоторое время и возможности заразиться во второй раз. Это лишний раз говорит о том, что мы ещё недостаточно изучили природу возникновения, распространения и поведения этого вируса.

В Москве и Санкт-Петербурге вспышка может произойти в связи с началом учебного года, когда с летних каникул начнут возвращаться учащиеся — в первую очередь, иногородние студенты. В Петербурге учатся и проживают около ста тысяч приезжих студентов, а в Москве — примерно полмиллиона. Количество инфицированных неминуемо увеличится, в первую очередь за счет увеличения интенсивности общения.

К тому же, осенью ожидается начало сезонных инфекционных заболеваний, и на ниспадающую кривую эпидемии коронавирусной инфекции наложится восходящая кривая заболеваемости ОРВИ.

Поэтому успокаиваться рано, ситуация по-прежнему, как минимум, тревожная. И так не только в России. Например, совсем недавно глава объединения немецких врачей в Германии заявила, что страна сейчас переживает вторую волну эпидемии, отметив, что она пока слабее первой. В Испании вновь вводятся ограничения, чтобы предотвратить интенсивное общение в барах. Франция ввела обязательное тестирование для французов, возвращающихся из других стран.

Некоторые государства вторую волну уже прошли, например, США. На протяжении десяти недель количество заболевших там уменьшалось, но потом начались массовые беспорядки, после чего случился очередной прирост, кроме того, добавились новые регионы — это Флорида, Техас и другие.

К тому же, в США страховая медицина. Вызвать там скорую — невероятно дорого, и потому у людей нет такой привычки.По этой причине больные зачастую лечились дома, а болезнь достаточно быстро переходила из легкой степени в среднюю, из средней — в тяжелую, что, в свою очередь, приводило к летальным исходам. Именно поэтому в США такая высокая смертность от коронавирусной инфекции.

У России был рекордный прирост в конце 10-й недели с начала распространения эпидемии (75 000 человек за неделю), сейчас он плавно уменьшается — до 43 779 человек на прошлой неделе. Однако гораздо интереснее вклад Москвы в число заболевших в стране. Когда-то он был 100%, потом 50%, в середине июля он достиг минимума и равнялся 8%, а сейчас он составляет 12-13%.

Но не будем забывать и о других регионах. Например, Северная Осетия и Дагестан практически дошли до ноля, но затем вновь число активных больных начало расти… Все последние дни на втором месте после Москвы по ежедневному приросту больных был Ханты-Мансийск, и это неудивительно — ведь там много людей, работающих вахтовым методом. Они приезжают из разных регионов, в том числе из тех, где эпидемия ещё не затухает.

Второй раз вводить режим самоизоляции и закрывать все вокруг уже не будут. Ресурс населения на самоизоляцию не так велик — уже сейчас мы испытываем экономические последствия, страдает торговля, малый бизнес, индустрия отдыха и развлечений.

Бесспорно, мы не вводили таких жестких ограничений, как это было в Китае, где людям позволяли выйти из дома всего на два часа в день, и они должны были ежедневно писать отчет о всех своих контактах, включая походы в магазин.

Сейчас мы фактически перешли к гибридной модели между российским вариантом с ограничениями и известной шведской модели — это направлено на выработку коллективного иммунитета.