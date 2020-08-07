Россиянам объяснили, ждать ли перерасчета за «советский стаж»

Москва, 7 августа. Опубликованная в ряде СМИ информация о перерасчете пенсионных выплат с учетом так называемого советского стажа не соответствуют действительности, об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ПФР напомнили, что подобный перерасчет за «советский стаж» — валоризация — уже производился в 2009 году. Тогда пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года умножался на 10%, также дополнительно прибавлялось по 1% за каждый год работы до 1991 года.

С 2010 года все выплаты начисляются с учетом валоризации, поэтому никаких дополнительных перерасчетов не производится, пишет «ФедералПресс».

В ПФР предупредили, что сведения о назначении надбавок часто распространяют мошенники, предлагающие «юридическую помощь» с «новой» доплатой.

Ранее сообщалось, что граждане РФ, которые получили награду за особые заслуги, могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Повышенная выплата положена не только тем, кто трудился на госслужбе, но и людям искусства, спортсменам, а также героям России. Самая большая прибавка к сумме социальной пенсии составляет 415%. На нее могут рассчитать обладатели медали «Героя СССР» или «Героя России», а также ордена Андрея Первозванного, ордена Славы всех степеней и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.