Рудковская после скандала с Дакотой похвасталась подарками от Louis Vuitton



Москва, 7 августа. Продюсер и жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская похвасталась роскошными подарками от бренда Louis Vuitton, которые она получила после скандала с певицей Ритой Дакотой.

Видео коробок и пакетов с логотипом бренда Рудковская выложила в сторис в Instagram. В частности, представители модного дома прислали продюсеру альбом с фотографиями, синий клатч и книга.

Супруга Плющенко подчеркнула, что хочет развеять слухи о том, что Louis Vuitton якобы прекратил с ней сотрудничать после конфликта с Дакотой.

«Спасибо, дорогие и любимые. Вы со мной, а я всегда с вами», — добавила Рудковская.

Напомним, причиной скандала певицы и продюсера стал пост в Instagram Дакоты, в котором она рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от LV. Для участия в гиве (от англ. giveaway – конкурс в Instagram с призами. — Прим ФАН) нужно было сделать фото с подарочными сумками, но их уже увезли к другим блогерам, которые тоже приняли участие в розыгрыше. Тогда, по словам Риты, организатор гива предложил ей сделать снимки с такими же сумками, но в бутике. Это и не понравилось Рудковской. На следующий день Дакота сообщила в соцсетях о том, что ей позвонила жена Плющенко, назвала себя основным организатором конкурса, назвала внешний вид певицы «дешманским». После этого многие пользователи призвали Рудковскую извиниться перед Дакотой, но она этого так и не сделала.