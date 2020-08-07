Фотограф Пугачевой показал, как выглядела Успенская до операций на лице

Москва, 7 августа. Фотограф Аллы Пугачевой – Роман Родин – продолжает публиковать архивные кадры звезд. Недавно он обнародовал в Instagram кадр, на котором заснята певица Любовь Успенская. Люди смогли вспомнить, как она выглядела до операций на лице почти четверть века назад.

«Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба — сразу после своего выступления», — написал фотограф.

Пользователи подчеркивали, что певица сильно изменилась, они даже не сразу ее узнали.

«Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. Насколько изменилась артистка. Тогда была намного лучше», — прокомментировала подписчица.

«Как было давно это. Не узнала своего кумира», — ответила еще одна.

«Какие скулы! Какой стан! Не узнать», — согласился пользователь.

Отметим, что поклонникам певицы действительно есть, с чем сравнивать. Накануне Успенская поделилась видео на тему того, как проводит вечер дома. Ее лицо ужаснуло пользователей, которые не понимали, зачем певица так себя «изуродовала».