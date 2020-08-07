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Иранские военные случайно утопили макет американского авианосца

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Иранские военные случайно утопили макет американского авианосца

Тегеран, 7 августа. Иранские военные случайно утопили макет американского авианосца типа «Нимиц» в Ормузском проливе.

По данным американского журнала Forbes, инцидент произошел во время буксировки макета в порт «Бендер-Аббас» в Ормузском проливе. В Сети появился спутниковый снимок, на котором можно увидеть лежащее на боку судно. Глубина моря в месте, где затонул макет составляет 14 метров.

Стоит отметить, что ранее макет авианосца был задействован в съемках пропагандистского видеоролика. При этом в ходе съемок макет подвергся ракетным ударам.

Стоит отметить, что о появлении макета американского авианосца в Ормузском проливе стало известно в конце июля. При этом ранее иранские военные уже использовали подобные макеты в учебных целях. Так, в 2015 году иранские военные уничтожили ракетным ударом аналогичный макет авианосца.Артем Никулин

 

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