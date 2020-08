Тегеран, 7 августа. Иранские военные случайно утопили макет американского авианосца типа «Нимиц» в Ормузском проливе.

По данным американского журнала Forbes, инцидент произошел во время буксировки макета в порт «Бендер-Аббас» в Ормузском проливе. В Сети появился спутниковый снимок, на котором можно увидеть лежащее на боку судно. Глубина моря в месте, где затонул макет составляет 14 метров.

Forbes article by @CovertShores on the current situation on the #IRGC replica of a Nimitz Class Carrier currently capsized south of Bandar Abbas Port, #Iran. Sat. imagery from yesterday shows she's still in the same place. https://t.co/zwWljZBJk6