Тегеран, 7 августа. Иранские военные случайно утопили макет американского авианосца типа «Нимиц» в Ормузском проливе.

По данным американского журнала Forbes, инцидент произошел во время буксировки макета в порт «Бендер-Аббас» в Ормузском проливе. В Сети появился спутниковый снимок, на котором можно увидеть лежащее на боку судно. Глубина моря в месте, где затонул макет составляет 14 метров.

Forbes article by @CovertShores on the current situation on the #IRGC replica of a Nimitz Class Carrier currently capsized south of Bandar Abbas Port, #Iran. Sat. imagery from yesterday shows she's still in the same place. https://t.co/zwWljZBJk6 — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 4, 2020

Стоит отметить, что ранее макет авианосца был задействован в съемках пропагандистского видеоролика. При этом в ходе съемок макет подвергся ракетным ударам.

Стоит отметить, что о появлении макета американского авианосца в Ормузском проливе стало известно в конце июля. При этом ранее иранские военные уже использовали подобные макеты в учебных целях. Так, в 2015 году иранские военные уничтожили ракетным ударом аналогичный макет авианосца.Артем Никулин