Таролог предсказала, когда Пугачева станет прабабушкой

Москва, 7 августа. Поклонники давно гадают, когда Алла Пугачева станет прабабушкой. Биоэнерготерапевт Александра Харрис предсказала, когда у внука певицы Никиты Преснякова появится ребенок.

По ее словам, пополнение в звездной семье предстоит ожидать уже совсем скоро.

«Я вижу, что ребенка им бог даст буквально в следующем году! Не рассчитывая на это, так получится. И так как это божий дар, они это примут. Я считаю, что у них очень счастливая семья, и они будут воспитывать не одного ребенка. Но пока речь идет о первенце и первом правнуке», — заявила таролог в интервью Пятому каналу.

Напомним, еще летом 2017 года Пресняков женился на модели Алене Красновой. Пышная свадьба молодоженов наделала много шума в Сети и СМИ. Торжества сопровождались дорогими подарками, изысканными платьями и присутствием именитых гостей.

Уже тогда появились первые слухи относительно возможной беременности Красновой, ведь пара довольно неожиданно решила связать себя узами брака. Однако вскоре эти сообщения не оправдались.

Ранее брак Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным высмеял музыкальный критик Сергей Соседов. Союз артистов журналист назвал «клоунадой». Он также подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе нет счастливых пар, передает «Культуромания».