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Таролог предсказала, когда Пугачева станет прабабушкой

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Таролог предсказала, когда Пугачева станет прабабушкой

Москва, 7 августа. Поклонники давно гадают, когда Алла Пугачева станет прабабушкой. Биоэнерготерапевт Александра Харрис предсказала, когда у внука певицы Никиты Преснякова появится ребенок.

По ее словам, пополнение в звездной семье предстоит ожидать уже совсем скоро.

«Я вижу, что ребенка им бог даст буквально в следующем году! Не рассчитывая на это, так получится. И так как это божий дар, они это примут. Я считаю, что у них очень счастливая семья, и они будут воспитывать не одного ребенка. Но пока речь идет о первенце и первом правнуке», — заявила таролог в интервью Пятому каналу.

Напомним, еще летом 2017 года Пресняков женился на модели Алене Красновой. Пышная свадьба молодоженов наделала много шума в Сети и СМИ. Торжества сопровождались дорогими подарками, изысканными платьями и присутствием именитых гостей.

Таролог предсказала, когда Пугачева станет прабабушкой

Уже тогда появились первые слухи относительно возможной беременности Красновой, ведь пара довольно неожиданно решила связать себя узами брака. Однако вскоре эти сообщения не оправдались.

Ранее брак Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным высмеял музыкальный критик Сергей Соседов. Союз артистов журналист назвал «клоунадой». Он также подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе нет счастливых пар, передает «Культуромания».

Источник: Пятый канал
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