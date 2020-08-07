В России могут повысить допустимую скорость на бесплатных трассах

Санкт-Петербург, 7 августа. Скоростной лимит может быть повышен не только на платных трассах, но и на бесплатных дорогах высокой категории, сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

Министр отметил, что в некоторых российских регионах есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена.

«Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая — 1A,1B, возможно, 2A категория», — сообщил Дитрих.

Глава ведомства добавил, что дороги высших категорий по техническим параметрам подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Параметры включают ширину полосы, уклон, градус поворотов. При их проектировании используются нормы, допускающие движение с высокими скоростями.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что на участках скоростных платных трасс М-4, М-11 и ЦКАД допустимая скорость будет повышена до 150 километров в час.

В Минтрансе также сообщили, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в декабре 2026 года. Операционную безубыточность могут достичь уже через год. Чистую прибыль поезд принесет на пятый год с начала запуска ВСМ.