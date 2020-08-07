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Украинские СМИ и соцсети горячо обсуждают интервью Гордона с Лукашенко

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Украинские СМИ и соцсети горячо обсуждают интервью Гордона с Лукашенко

СМИ и соцсети на Украине крайне неоднозначно восприняли интервью белорусского президента Александра Лукашенко, данное тележурналисту Дмитрию Гордону. «Свидомые» издания были оскорблены тем, что Батька назвал Майдан «госпереворотом» и упрекнул Киев в нежелании биться за Крым. Вменяемые СМИ отметили, что белорусский лидер позиционировал себя как друг Украины и осторожно хвалил Зеленского. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Вообще-то на Украине отношение к «вечному» президенту Белоруссии довольно многогранное. Здесь привыкли корить Батьку за то, что он «лучший друг и партнер Владимира Путина», прохладно отнесся к Майдану, не осуждает «агрессию» и часто крайне нелестно отзывается об Украине и ее властях. Многие местные СМИ с досадой отмечали, что во время недавнего обращения к нации он трижды упомянул Украину и каждый раз в негативном контексте в качестве примера «как не надо».

С другой стороны, Лукашенко на Украине уважают за то, что он сумел построить по соседству пусть не шибко богатое, но зато благополучное и сытое государство. Украинские пенсионеры с завистью говорят о размере белорусских пенсий и цене тамошних коммунальных услуг. А местные градозащитники приводят в пример Белоруссию как идеал благоустройства и сохранения исторического наследия. При этом в Киеве знают, что именно белорусы смягчили в 2014-2015 годах экономический удар от разрыва отношений с Россией, резко расширив поставки на Украину нефти и нефтепродуктов, удобрений, химической продукции и т. д.

Украинские СМИ и соцсети горячо обсуждают интервью Гордона с Лукашенко

Интервью Гордона с Лукашенко здесь анонсировалось заранее — во многом потому, что от Лукашенко ждали обещания выдать Украине часть задержанных в Белоруссии 25 июля россиян. Тогда в Киеве еще не знали, что сам скандал был специально организован СБУ и арестованных россиян фактически использовали вслепую с целью нанести удар по отношениям Москвы и Минска. Впрочем, осторожный Батька такое обещание и не думал давать, зато наговорил в интервью Гордону массу неприятных для украинского уха вещей.

Как пишет украинское издание Klymenko Time, «по ходу интервью Лукашенко в целом не открылся для зрителей с новой стороны — ну разве что пародировал Ельцина, это было забавно».

«Сам стиль интервью Гордона — медово-тягучий, ровный. Это не Дудь и не Собчак. Резких вопросов не было — но не потому, что их не дали задать, а потому, что это Гордон. Местами, если надо, он делает комплименты, но как лиса вороне — с известными последствиями. Он ждет, когда собеседник, разговорившись, выдаст сенсацию, и собеседники часто ее выдают. Вот только Лукашенко не простой спикер. И разговорить Гордону президента Белоруссии не получилось», — считает Klymenko Time.

Говоря о наиболее важных моментах интервью, издание отмечает, что Лукашенко выступил в нем прежде всего как защитник Белоруссии, ее суверенитета и народа.

«Цель со стороны администрации Лукашенко была именно в этом, «донесение образа до внутреннего потребителя» удалось. Все, кто был за Лукашенко, после этого интервью останутся за него. Все, кто был против, останутся против. Говоря об Украине, Лукашенко выступал в интервью как друг. Но не как друг Украины [бывшего президента Украины Петра] Порошенко или даже Зеленского. Он друг «хлебосольной Украины», которую знает еще со времен СССР и которая, по его заверениям, ему дорога. При этом Майдан он открыто назвал «госпереворотом» и наотрез отказался назвать Россию «агрессором», хотя контроль РФ над Донбассом не отрицает. Но отдельно подчеркивает, что танки (хоть российские, хоть чьи) на Украину через Белоруссию не войдут», — пишет Klymenko Time.

По мнению украинских журналистов, Батька явно дал понять, что Зеленский ему симпатичен больше, чем Порошенко.

Украинские СМИ и соцсети горячо обсуждают интервью Гордона с Лукашенко

«О действующем президенте он отзывался тепло, а Порошенко назвал «настоящим дипломатом», в плохом смысле этого слова. Фактически назвал его двуличным. Турчинову (бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. — Прим. ФАН) вообще досталось («Он кто — наймит Запада или руководитель страны?»). По [бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу Лукашенко вообще прошелся отдельно и глубоко. Внимания заслуживает момент в интервью по событиям в Донбассе, по Дебальцевскому котлу. Лукашенко рассказал, как тогда общался по телефону с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и спросил: «Не кажется вам, что уже слишком далеко зашли?» А Шойгу якобы ответил: «Кажется. Надо с этим как-то кончать», — отмечает издание.

Говоря о России, Лукашенко, в общем-то, «шел между каплями», изначально это был самый скользкий и проблемный блок интервью.

«Вроде как они и друзья с Владимиром Путиным, но вроде есть и проблемы. Но в этих проблемах виноват не президент РФ, а некие неназванные враги, которые в своем рвении хотят «бросить Беларусь к одной из башен Кремля» — подсылая бойцов, спонсируя кандидатов в президенты. А Путин ему, мол, «старший брат». Но не в том плане, что его нужно слушать, а в том, что можно рассчитывать на помощь от него, — сообщает Klymenko Time. — По истории с задержанием россиян Лукашенко, по сути, не сказал ничего нового, разве что подчеркнул: Украине их выдадут, только если запрос будет «железно» аргументирован».

Популярный украинский Telegram-канал «Зрада чи перемога» отреагировал на отдельные моменты интервью Лукашенко с откровенной иронией.

«Александр Лукашенко, который еще пару дней назад «точно знал, кто шатает обстановку в стране», удивил своей непоследовательностью. «Честно признаюсь: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или с Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем». Александр Григорьевич, наш вам совет: снимите кастрюлю с головы, обзор ситуации станет лучше!» — язвит Telegram-канал.

«В ситуации с 33 задержанными россиянами Лукашенко попался в классическую ловушку для любого авторитарного правителя, чья власть держится в основном на его личном авторитете и влиянии. Такой правитель просто обязан все знать, все видеть, все понимать, а тут случилась эта ситуация с 33 российско-украинскими гражданами, — комментирует реакцию Лукашенко по ходу интервью украинский журналист Юрий Ткачев. — Похоже, спецслужбы — то ли собственно белорусские, то ли украинские, то ли американские — классически поймали Лукашенко «на испуг» и выставили ситуацию не такой, какая она есть. Произошло это на фоне длительного периода охлаждения Москвы и Минска.

10 лет назад во что-то подобное Лукашенко, скорее всего, просто не поверил бы. А тут — поверил. Потому что всезнающий и мудрый он только по ту сторону телеэкрана. А по эту сторону сидит немолодой, усталый, запутавшийся в собственных интригах и изрядно испуганный человек. Простой смертный в такой ситуации мог бы просто пожать плечами и сказать: ну да, ошибочка вышла, бывает. Но Отцу нации не с руки так подрывать свою надчеловеческую репутацию, да еще и накануне выборов. Поэтому Лукашенко вынужден усугублять ситуацию, отказываясь признать свою ошибку, хотя этот факт уже очевиден всем. И это очень печально. Ведь на кону судьба как минимум 10 миллионов человек».

Юрий Ткачев

«Крым Украина не вернет, а с Донбассом есть варианты», делится своими впечатлениями от интервью белорусского лидера украинское интернет-издание «Страна.uа».

«Лукашенко считает, что с Крымом для Украины «поезд ушел». Но Донбасс еще можно вернуть, если пойти на компромисс с Россией. Президент Беларуси также жестко раскритиковал и. о. президента Украины Александра Турчинова за то, что тот «позволил России отобрать Крым». Причем он уверен, что в этом случае не пришлось бы даже стрелять: если бы Москва увидела организованное сопротивление, то не решилась бы на референдум и захват», — отметило СМИ.

«Лукашенко обвинил Турчинова в том, что тот выполнял указание Запада и не пошел защищать Крым, поэтому Украина и потеряла полуостров. В то же время он считает, что раньше у РФ планов на Крым не было, как любят заявлять в Киеве, — продолжает издание. — Батька не высказал какого-либо осуждения в адрес России за события в Крыму и Донбассе и даже заявил, что готов был признать Абхазию и Южную Осетию, но испугался угроз Запада. По Минским соглашениям Лукашенко сказал, что «Донбасс не нужен ни России, ни Украине» и что Порошенко, по его мнению, нужно было идти на компромиссы с Россией, чтобы добиться реинтеграции Донбасса, «но советчики с Запада его отговорили». По словам Лукашенко, «окно возможностей» на этом направлении стремительно закрывается, но еще остаются шансы для Украины вернуть регион».

Украинские СМИ и соцсети горячо обсуждают интервью Гордона с Лукашенко

Глава Белоруссии дал понять, что действующий президент Владимир Зеленский может уйти со своего поста досрочно, считает «Страна.uа».

«Лукашенко предположил, что президент Украины на своей должности попал как кур в ощип, и не исключил, что Зеленский досрочно сложит полномочия. Его Лукашенко назвал «хорошим и умным человеком», но выразил большое сомнение, что тот преуспеет в управлении страной. «Поверьте мне как опытному человеку: президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского стержня, то ты не будешь президентом», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом — «у него не хватит времени», и он вполне может подать в отставку в случае неудачи», — пишет издание.

При этом «Страна.uа» отмечает, что Лукашенко уже во время интервью «играл на понижение» уровня конфликта с Россией.

«Он заявил, что высшее руководство РФ не хочет его ухода, «потому что лучшего союзника все равно не найдут». Может, кому-то в России и хотелось бы ухода Батьки, но альтернативные кандидаты не будут податливее. В чем Лукашенко прав — Москва вряд ли захочет менять его на прозападную Светлану Тихановскую. А пророссийского банкира Бабарико накануне выборов посадили в тюрьму, — напоминает интернет-издание.

— В целом Батька дает понять, что готов сохранять нынешний уровень союзнических отношений с РФ, но не более того. Жаль, что в интервью не было вопроса, что будет, если Москва перестанет предоставлять Минску экономические преференции без более глубокой интеграции. Не понятно, есть ли у Лукашенко план на этот случай. Пока же он демонстрирует уверенность, что «старший брат» не захочет терять своего «последнего союзника».

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