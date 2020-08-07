Украинские СМИ и соцсети горячо обсуждают интервью Гордона с Лукашенко

СМИ и соцсети на Украине крайне неоднозначно восприняли интервью белорусского президента Александра Лукашенко, данное тележурналисту Дмитрию Гордону. «Свидомые» издания были оскорблены тем, что Батька назвал Майдан «госпереворотом» и упрекнул Киев в нежелании биться за Крым. Вменяемые СМИ отметили, что белорусский лидер позиционировал себя как друг Украины и осторожно хвалил Зеленского. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Вообще-то на Украине отношение к «вечному» президенту Белоруссии довольно многогранное. Здесь привыкли корить Батьку за то, что он «лучший друг и партнер Владимира Путина», прохладно отнесся к Майдану, не осуждает «агрессию» и часто крайне нелестно отзывается об Украине и ее властях. Многие местные СМИ с досадой отмечали, что во время недавнего обращения к нации он трижды упомянул Украину и каждый раз в негативном контексте в качестве примера «как не надо».

С другой стороны, Лукашенко на Украине уважают за то, что он сумел построить по соседству пусть не шибко богатое, но зато благополучное и сытое государство. Украинские пенсионеры с завистью говорят о размере белорусских пенсий и цене тамошних коммунальных услуг. А местные градозащитники приводят в пример Белоруссию как идеал благоустройства и сохранения исторического наследия. При этом в Киеве знают, что именно белорусы смягчили в 2014-2015 годах экономический удар от разрыва отношений с Россией, резко расширив поставки на Украину нефти и нефтепродуктов, удобрений, химической продукции и т. д.

Интервью Гордона с Лукашенко здесь анонсировалось заранее — во многом потому, что от Лукашенко ждали обещания выдать Украине часть задержанных в Белоруссии 25 июля россиян. Тогда в Киеве еще не знали, что сам скандал был специально организован СБУ и арестованных россиян фактически использовали вслепую с целью нанести удар по отношениям Москвы и Минска. Впрочем, осторожный Батька такое обещание и не думал давать, зато наговорил в интервью Гордону массу неприятных для украинского уха вещей.

Как пишет украинское издание Klymenko Time, «по ходу интервью Лукашенко в целом не открылся для зрителей с новой стороны — ну разве что пародировал Ельцина, это было забавно».

«Сам стиль интервью Гордона — медово-тягучий, ровный. Это не Дудь и не Собчак. Резких вопросов не было — но не потому, что их не дали задать, а потому, что это Гордон. Местами, если надо, он делает комплименты, но как лиса вороне — с известными последствиями. Он ждет, когда собеседник, разговорившись, выдаст сенсацию, и собеседники часто ее выдают. Вот только Лукашенко не простой спикер. И разговорить Гордону президента Белоруссии не получилось», — считает Klymenko Time.

Говоря о наиболее важных моментах интервью, издание отмечает, что Лукашенко выступил в нем прежде всего как защитник Белоруссии, ее суверенитета и народа.

«Цель со стороны администрации Лукашенко была именно в этом, «донесение образа до внутреннего потребителя» удалось. Все, кто был за Лукашенко, после этого интервью останутся за него. Все, кто был против, останутся против. Говоря об Украине, Лукашенко выступал в интервью как друг. Но не как друг Украины [бывшего президента Украины Петра] Порошенко или даже Зеленского. Он друг «хлебосольной Украины», которую знает еще со времен СССР и которая, по его заверениям, ему дорога. При этом Майдан он открыто назвал «госпереворотом» и наотрез отказался назвать Россию «агрессором», хотя контроль РФ над Донбассом не отрицает. Но отдельно подчеркивает, что танки (хоть российские, хоть чьи) на Украину через Белоруссию не войдут», — пишет Klymenko Time.

По мнению украинских журналистов, Батька явно дал понять, что Зеленский ему симпатичен больше, чем Порошенко.

«О действующем президенте он отзывался тепло, а Порошенко назвал «настоящим дипломатом», в плохом смысле этого слова. Фактически назвал его двуличным. Турчинову (бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. — Прим. ФАН) вообще досталось («Он кто — наймит Запада или руководитель страны?»). По [бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу Лукашенко вообще прошелся отдельно и глубоко. Внимания заслуживает момент в интервью по событиям в Донбассе, по Дебальцевскому котлу. Лукашенко рассказал, как тогда общался по телефону с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и спросил: «Не кажется вам, что уже слишком далеко зашли?» А Шойгу якобы ответил: «Кажется. Надо с этим как-то кончать», — отмечает издание.

Говоря о России, Лукашенко, в общем-то, «шел между каплями», изначально это был самый скользкий и проблемный блок интервью.

«Вроде как они и друзья с Владимиром Путиным, но вроде есть и проблемы. Но в этих проблемах виноват не президент РФ, а некие неназванные враги, которые в своем рвении хотят «бросить Беларусь к одной из башен Кремля» — подсылая бойцов, спонсируя кандидатов в президенты. А Путин ему, мол, «старший брат». Но не в том плане, что его нужно слушать, а в том, что можно рассчитывать на помощь от него, — сообщает Klymenko Time. — По истории с задержанием россиян Лукашенко, по сути, не сказал ничего нового, разве что подчеркнул: Украине их выдадут, только если запрос будет «железно» аргументирован».

Популярный украинский Telegram-канал «Зрада чи перемога» отреагировал на отдельные моменты интервью Лукашенко с откровенной иронией.

«Александр Лукашенко, который еще пару дней назад «точно знал, кто шатает обстановку в стране», удивил своей непоследовательностью. «Честно признаюсь: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или с Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем». Александр Григорьевич, наш вам совет: снимите кастрюлю с головы, обзор ситуации станет лучше!» — язвит Telegram-канал.

«В ситуации с 33 задержанными россиянами Лукашенко попался в классическую ловушку для любого авторитарного правителя, чья власть держится в основном на его личном авторитете и влиянии. Такой правитель просто обязан все знать, все видеть, все понимать, а тут случилась эта ситуация с 33 российско-украинскими гражданами, — комментирует реакцию Лукашенко по ходу интервью украинский журналист Юрий Ткачев. — Похоже, спецслужбы — то ли собственно белорусские, то ли украинские, то ли американские — классически поймали Лукашенко «на испуг» и выставили ситуацию не такой, какая она есть. Произошло это на фоне длительного периода охлаждения Москвы и Минска. 10 лет назад во что-то подобное Лукашенко, скорее всего, просто не поверил бы. А тут — поверил. Потому что всезнающий и мудрый он только по ту сторону телеэкрана. А по эту сторону сидит немолодой, усталый, запутавшийся в собственных интригах и изрядно испуганный человек. Простой смертный в такой ситуации мог бы просто пожать плечами и сказать: ну да, ошибочка вышла, бывает. Но Отцу нации не с руки так подрывать свою надчеловеческую репутацию, да еще и накануне выборов. Поэтому Лукашенко вынужден усугублять ситуацию, отказываясь признать свою ошибку, хотя этот факт уже очевиден всем. И это очень печально. Ведь на кону судьба как минимум 10 миллионов человек».

«Крым Украина не вернет, а с Донбассом есть варианты», делится своими впечатлениями от интервью белорусского лидера украинское интернет-издание «Страна.uа».

«Лукашенко считает, что с Крымом для Украины «поезд ушел». Но Донбасс еще можно вернуть, если пойти на компромисс с Россией. Президент Беларуси также жестко раскритиковал и. о. президента Украины Александра Турчинова за то, что тот «позволил России отобрать Крым». Причем он уверен, что в этом случае не пришлось бы даже стрелять: если бы Москва увидела организованное сопротивление, то не решилась бы на референдум и захват», — отметило СМИ.

«Лукашенко обвинил Турчинова в том, что тот выполнял указание Запада и не пошел защищать Крым, поэтому Украина и потеряла полуостров. В то же время он считает, что раньше у РФ планов на Крым не было, как любят заявлять в Киеве, — продолжает издание. — Батька не высказал какого-либо осуждения в адрес России за события в Крыму и Донбассе и даже заявил, что готов был признать Абхазию и Южную Осетию, но испугался угроз Запада. По Минским соглашениям Лукашенко сказал, что «Донбасс не нужен ни России, ни Украине» и что Порошенко, по его мнению, нужно было идти на компромиссы с Россией, чтобы добиться реинтеграции Донбасса, «но советчики с Запада его отговорили». По словам Лукашенко, «окно возможностей» на этом направлении стремительно закрывается, но еще остаются шансы для Украины вернуть регион».

Глава Белоруссии дал понять, что действующий президент Владимир Зеленский может уйти со своего поста досрочно, считает «Страна.uа».

«Лукашенко предположил, что президент Украины на своей должности попал как кур в ощип, и не исключил, что Зеленский досрочно сложит полномочия. Его Лукашенко назвал «хорошим и умным человеком», но выразил большое сомнение, что тот преуспеет в управлении страной. «Поверьте мне как опытному человеку: президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского стержня, то ты не будешь президентом», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом — «у него не хватит времени», и он вполне может подать в отставку в случае неудачи», — пишет издание.

При этом «Страна.uа» отмечает, что Лукашенко уже во время интервью «играл на понижение» уровня конфликта с Россией.