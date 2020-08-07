Сябитова раскрыла причину, почему не общается с Гузеевой

Москва, 7 августа. Телеведущая Лариса Гузеева оказалась крайне недовольной вопросом касательно своих отношений с коллегой по передаче «Давай поженимся» Розой Сябитовой. Вместо комментария она послала журналистов к соведущей.

Напомним, что почти всю «кухню» касательно отношений раскрыла Сябитова. Она призналась, что две ведущие не общаются в реальной жизни. Сябитова подчеркнула, что инициатором такого правила стала Гузеева, и первая ничего плохого в этом не видит.

Эмоции, которые у ведущих возникают друг к другу, им удается выплеснуть в эфире передачи.

Просьба к Гузеевой прокомментировать данный принцип взаимоотношений закончилась жестким отказом. Ведущая, в отличие от коллеги, не собиралась делиться закулисными подробностями. Вопрос ее взбесил.

«Что вы мне задаете такие вопросы? Идите… К Розе, раз она об этом говорит!» — послала Гузеева сотрудника СМИ.

Отметим, что эта теледива в последнее время даже срывается на своих подписчиков в соцсетях, которых волнует внешний вид Гузеевой.

«Недорогие плохие люди, которых очень волнует мой возраст, вес и внешний вид. Ладно, молодые ублюдки, — сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить. Но пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты», — написала ведущая.

Она также в нецензурной форме попросила отстать от нее.