Россиянам не вернут деньги за туры в случае закрытия границ с Турцией

С открытием международного сообщения между некоторыми странами россияне массово начали бронировать туры на заграничные курорты, однако с учетом опасности наступления второй волны коронавируса есть риск остаться без отпуска и без денег. Как быть в случае, если в сентябре страны снова объявят карантин — на примере ситуации в Турции разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Курорты Турции у берегов Средиземного моря с 15 августа начнут принимать туристов, однако стабильность туристического потока под большим вопросом с учетом новой вспышки COVID-19 в стране. Турецкий министр здравоохранения Фахреддин Коджа на своей странице в соцсетях 5 августа написал, что причиной стало массовое празднование Курбан-Байрама на минувших выходных.

Соответственно, в случае, если потенциальный путешественник забронировал тур и купил билеты на самолет на сентябрь, а в сентябре границы закрываются, то несмотря на потраченные деньги, он никуда не полетит. Редакция ФАН связалась с несколькими туроператорами, чтобы выяснить, можно ли будет вернуть потраченные средства, или они «сгорят» вместе с мечтами о прекрасном отпуске.

«Все очень индивидуально. Сейчас туры продаются, но каждый вариант рассматривается в индивидуальном порядке. На данный момент какие-то операторы возвращают деньги путем перекрытия, но, чтобы напрямую отдавать деньги — нет. И авиакомпании не отдают деньги — они отдают ваучеры, например. Сейчас идет практика с переносами тура с теми же параметрами на год вперед. Или у этого же оператора выбираем другой тур, и те деньги, которые были оплачены на поездку, которая не состоялась, идут перерасчетом на новую заявку, которую решили выбрать сейчас. Это Россия или Турция, Черногория — взаимозачетами. У авиакомпаний так же — они не отдают деньги, они отдают ваучеры, которыми можно воспользоваться в течение года. И так практически все авиакомпании», — отмечают в справочной службе туристического агентства Optio Travel.

Не обнадежили и в турагентствах Anex Tour и Coral Travel — как отметили сотрудники фирмы, на данный момент возврата денежных средств нет, и единственным возможным выходом из ситуации является только депозит оператора, то есть перенос поездки.

«Возврата нет пока, и, скорее всего, не будет», — резюмировали в Anex Tour.

На 5 августа в Турции было зарегистрирован 233 851 случай заражения COVID-19. 5 747 человек погибли от болезни, 19 человек — в течение суток. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на главного менеджера турагентства «PlanetaLeta» в Санкт-Петербурге Светлану Сопроненко сообщало, что тест на коронавирус в турецком аэропорту будет платным, а проживание на карантине не входит в туристическую страховку. Кроме того, сдать анализы придется всем, кто сидел с инфицированным в самолете. В случае положительного результата эти люди обязаны будут сесть на карантин.