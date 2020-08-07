Психолог рассказал, когда лучше всего заводить семью

Москва, 7 августа. Практикующий психолог Илья Шабшин считает, что в построении семьи все очень индивидуально и четких возрастных границ нет. Однако существуют нюансы, которые в той или иной ситуации влияют на этот процесс.

В современном мире люди нередко отказываются связывать себя узами брака, смещая акценты с построения семьи на карьеру, путешествия или прочий досуг. По этой причине они откладывают свадьбу и детей «на потом». Есть в народе и поговорки, указывающие на то, что для женщин возраст совсем не помеха, одна из них гласит: «Сорок пять — баба ягодка опять». Да и про мужчин говорят, что они как коньяк — с годами становятся только лучше.

О том, насколько верны подобные высказывания, и когда же все-таки самое лучшее время для построения счастливой семьи в интервью «ПолитРоссии» рассказал психолог Илья Шабшин. По мнению специалиста, единого варианта для всех не существует. Зачастую люди впервые женятся и в 35, и в 40, и в 50 лет.

Тем не менее именно период с 35 до 55 лет психолог называет самым сложным в данном случае. Как правило, в это время человек стремится себя всецело реализовать на профессиональном поприще, и ни на что другое время он не находит. А вот по прошествии этого отрезка шансов завести счастливую семью гораздо больше в силу объективных факторов, в частности, наличия свободного времени.

«К тому же они уже состоявшиеся и опытные, они не будут самоутверждаться за счет своих партнеров, не будут ссориться из-за пустяков, у них более зрелый взгляд на вещи», — подчеркнул Шабшин.

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