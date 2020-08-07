Запуск БелАЭС вызвал борьбу олигархов на Украине

Москва, 7 августа. Достройка БелАЭС провоцирует новый виток конфликтов между украинскими олигархами. Если одни заинтересованы в покупке дешевой электроэнергии, то другие пытаются помешать этому, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Строительство атомной электростанции было необходимо Минску для наращивания промышленных мощностей. Излишки произведенной энергии планировалось продавать соседям. Если Россия не нуждается в этом, а в Литве вообще выступили против строительства АЭС, то основные надежды Минска связывались с украинским рынком. Однако на Украине ситуация взывала настоящую войну между олигархами, пишет «Экономика сегодня».

«Игорю Коломойскому, владеющему огромными металлургическими предприятиями, необходимо дешевое электричество, и он через своих людей в украинской власти лоббирует закупки у Белоруссии. В частности, через главу комитета по энергетике Верховной рады Андрея Геруса», — отметил Митрахович.

Против энергетического сотрудничества с Белоруссией выступает владелец энергетического холдинга ДТЭК Ринат Ахметов, боясь потерять свои устоявшиеся позиции.